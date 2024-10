Selenskyj besucht die russische Grenze. Ein AKW-Mitarbeiter stirbt durch eine Autobombe. Alle Informationen im Newsblog.

Selenskyj will "Siegesplan" bei Gipfel in Deutschland vorstellen

11.18 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Vorstellung seines "Siegesplans" für den 12. Oktober angekündigt. Er wolle den Plan bei dem nächsten Treffen der sogenannten Ramstein-Kontaktgruppe vorlegen, schrieb Selenskyj am Samstag auf Telegram. Der Plan beinhalte klare und konkrete Schritte für ein gerechtes Ende des Krieges.

Selenskyj hatte bereits zuvor von einem solchen Plan gesprochen, Details aber nicht veröffentlicht. Bei einem USA-Besuch im vergangenen Monat überreichte Selenskyj seinen Plan sowohl Präsident Joe Biden als auch den beiden Präsidentschaftskandidaten, Kamala Harris und Donald Trump. Er beinhalte einige produktive Vorschläge, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums.

Das "Wall Street Journal" berichtete jedoch unter Berufung auf US-Vertreter, es handele sich lediglich um die bekannten Forderungen nach mehr Waffen und die Erlaubnis Raketen mit längerer Reichweite einsetzen zu dürfen. Eine umfassende Strategie gebe es nicht. An dem Treffen am 12. Oktober in Deutschland wird auch US-Präsident Joe Biden teilnehmen, der vom 10. bis 13. Oktober zu einem Staatsbesuch in der Bundesrepublik erwartet wird.

Ukraine setzt Thermit gegen russische Panzer ein

4.30 Uhr: Die Ukraine setzt offenbar Spezialdrohnen, die extrem heißes Thermit versprühen, gegen russische Panzer und Bunker ein. Das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlichte ein Video, das einen solchen Angriff zeigen soll. Zuvor war bekannt geworden, dass die sogenannten Drachendrohnen ihre heiße Fracht über Baumreihen und Waldstücken abgelassen und russische Truppen vertrieben und verletzt hatten. Auch Russland soll solche Waffen besitzen. Thermit ist eine Kombination aus oxidiertem Eisen und Aluminium, die bei etwa 4.440 Grad Celsius brennt. Die Verbindung kann abgeworfen oder versprüht werden, ähnlich wie ein Flammenwerfer.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Freitag, 4. Oktober

Selenskyj reist in vom Krieg gezeichnete Grenzregion Sumy

20.47 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in die von täglichen Bombardierungen betroffene Region Sumy im Nordosten des Landes an der russischen Grenze gereist. "Es gibt Entscheidungen, um die Region und andere grenznahe Gebiete zu unterstützen", sagte der Staatschef in einer Videobotschaft. Er beriet sich demnach dort auch mit der Militärspitze und dem Energieminister. Dabei sei es vor allem um Flugabwehr und den Schutz von Energieanlagen gegangen.

Teil des Besuchs waren Ordensverleihungen an Soldaten der im benachbarten russischen Gebiet Kursk eingesetzten 82. Brigade. "Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass die Kursker Operation eine reale strategische Sache ist, welche die Partner motiviert, der Ukraine beizustehen", betonte Selenskyj. Der Druck auf Russland sei nötig, um den Krieg "gerecht" zu beenden.

AKW-Mitarbeiter durch Autobombe getötet

11.42 Uhr: Ein Mitarbeiter des von Russland kontrollierten südukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ist nach Angaben russischer Ermittler bei einem Autobombenanschlag getötet worden.

In einer Erklärung des AKW wird den ukrainischen Behörden vorgeworfen, den Mord eingefädelt zu haben. Vonseiten der Ukraine liegt zunächst keine Stellungnahme vor.

Ukrainische Angriffe? Brände in zwei russischen Tanklagern