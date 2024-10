Nordkoreanische Soldaten sollen bereits im russischen Gebiet Kursk sein. Währenddessen gibt es Korruptionsvorwürfe in Kiew. Alle Informationen im Newsblog.

18.17 Uhr: Laut dem ukrainischen Militärgeheimdienst HUR befinden sich nordkoreanische Soldaten bereits im Frontgebiet der russischen Region Kursk. Das schreibt der Geheimdienst in einer Mitteilung auf Telegram. Die Soldaten seien nach dem Training auf Truppenübungsplätzen im Osten Russlands bereits am Mittwoch nach Kursk gebracht worden. Der Geheimdienst rechnet laut eigenen Angaben damit, dass die Truppen zunächst koordiniert werden sollen, bevor sie in "mehreren Wochen" in Russlands Krieg gegen die Ukraine eingesetzt würden.

Die russische Region Kursk im Südwesten des Landes grenzt direkt an die Ukraine an. Anfang August hatte die ukrainische Armee eine Offensive in dem Gebiet gestartet. laut ukrainischen Angaben kontrollieren ihre Truppen mehr als 1.000 Quadratkilometer Gebiet in Kursk. Russland versucht mit einer Gegenoffensive, sein Gebiet zurückzuerobern.

Der Militärgeheimdienst gibt die gesamte Truppenstärke der nordkoreanischen Soldaten in Russland mit 12.000 Mann an, darunter befänden sich 500 Offiziere sowie drei Generäle. Die russische Armee versorge die Nordkoreaner mit Munition, Bettzeug, Winterkleidung sowie Hygieneartikeln, heißt es weiter.

Festnahmen nach Bargeldfund in Kiew

17.38 Uhr: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben Mitarbeiter eines Kreiswehrersatzamts hohe Bestechungsgelder von Wehrpflichtigen für den Freikauf vom Kriegsdienst kassiert. Bei Hausdurchsuchungen wurden umgerechnet über 1,1 Millionen Euro in bar und dabei hauptsächlich in US-Dollar gefunden, teilte das Staatliche Ermittlungsbüro mit. Ebenso seien elf Luxusautos im Gesamtwert von über einer Million Euro beschlagnahmt worden.

Festgenommen wurden drei Mitarbeiter des Kreiswehrersatzamtes im Kiewer Stadtbezirk Holossijiw, darunter der Chef der Musterungskommission und drei Zivilisten. Wehrunwillige bezahlten umgerechnet zwischen 1.800 und über 13.000 Euro für ausgestellte Bescheinigungen einer Wehruntauglichkeit.

Gut 1.000 Männer sollen sich so von der Armee freigekauft haben. Zwei weitere Amtsangestellte sollen zudem Manipulationen im Wehrregister vorgenommen haben, wodurch Wehrpflichtige ausreisen konnten. Allen Verdächtigten drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis.

Guterres fordert in Russland Frieden – Putin macht sich lustig

14.36 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres hat beim Brics-Gipfel in der russischen Millionenstadt Kasan Frieden für den Gazastreifen und Libanon, aber auch die von Russland angegriffene Ukraine gefordert. "Wir brauchen Frieden in der Ukraine. Einen gerechten Frieden, in Übereinstimmung mit der UN-Charta, dem Völkerrecht und den Resolutionen der UN-Generalversammlung", betont er dabei. Das Völkerrecht sieht die territoriale Unverletzlichkeit von Staaten vor, die Generalversammlung hatte den Rückzug russischer Truppen aus ukrainischem Gebiet gefordert. Russland beansprucht weite Gebiete der Ukraine für sich.

Kremlchef Wladimir Putin zeigt sich von der Rede des UN-Generalsekretärs unbeeindruckt. Dessen Formulierung, die Welt könne nur als eine "globale Familie" gemeinsam die Probleme lösen, kontert er spöttisch. Die Welt lebe schon wie eine Familie. "In Familien gibt es leider oft Zerwürfnisse, Skandale und Streit ums Eigentum. Mitunter kommt es dabei zur Prügelei", sagt Putin.

US-Politiker fordert: Biden sollte "direkte militärische Maßnahmen" erwägen