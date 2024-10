Rittersport zieht Preise drastisch an

Tausende nordkoreanische Soldaten sollen bereits auf ihren Einsatz an der Front warten. Selenskyj warnt vor einer weiteren Eskalation. Alle Informationen im Newsblog.

13.40 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj geht davon aus, dass Russland in Kürze nordkoreanische Soldaten im Angriffskrieg gegen die Ukraine einsetzen wird. "Das ist eine klare Eskalation", schreibt Selenskyj auf X. Seine Aussagen stützen sich auf Geheimdienstinformationen, die davon ausgehen, dass die Soldaten ab dem 27. oder 28. Oktober in die Kampfzone verlegt werden. Dies zeige die Absicht des russischen Präsidenten Wladimir Putin, den Krieg fortzuführen.

Der Kreml äußert sich bisher nicht direkt zu den Vorwürfen, bestätige jedoch eine militärische Zusammenarbeit mit Nordkorea. Putin betont, dass Russland als souveräner Staat frei entscheiden könne, mit wem es kooperiere, und verglich dies mit der Wahl der Ukraine, westliche Partner und die NATO in ihre Sicherheitsstrategie einzubeziehen.

Ukraine schießt 36 russische Drohnen ab

9.30 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe meldet, in der Nacht zu Freitag landesweit 36 von insgesamt 63 russischen Drohnen abgeschossen zu haben. Die meisten Abfänge erfolgten demnach über der Hauptstadt Kiew sowie der Region Odessa im Süden der Ukraine, wie die Luftwaffe bekanntgibt. Zudem seien 16 weitere russische Drohnen "verloren gegangen".

Russland bestreitet unterdessen, gezielt Zivilisten in der Ukraine anzugreifen, führt jedoch regelmäßig Raketen- und Drohnenangriffe auf Städte hinter den Frontlinien durch. Dabei werden häufig Wohnhäuser sowie Energie- und Infrastrukturziele getroffen.

Erneuter russischer Drohnenangriff auf Kiew

9.20 Uhr: Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Angaben der dortigen Militärverwaltung in der Nacht zum Freitag erneut Ziel eines russischen Drohnenangriffs geworden. Der Militärverwalter Serhij Popko erklärt auf Telegram, dass die Stadt in zwei Angriffswellen attackiert worden sei. Nach etwa vier Stunden habe die ukrainische Flugabwehr mehr als ein Dutzend Drohnen abgefangen. Es sei bereits der 15. russische Luftangriff auf Kiew in diesem Monat.

2.24 Uhr: Russland hat offenbar Soldaten der Strategischen Raketentruppen, die auch für Atomwaffen zuständig sind, in die Infanterie versetzt. Russische Aktivisten, die die neu gebildete Einheit mit Material unterstützen, veröffentlichen ein Video, in dem sie die Verlegung bestätigen. "Heute haben wir das 1. Regiment der Strategischen Raketentruppen, das die Aufgaben eines gewöhnlichen separaten Infantrieregiments in Richtung Kursk wahrnimmt, neu versorgt", sagt der russische Aktivist und Freiwillige Wladimir Grubnik.

Er weist darauf hin, dass das 1. Regiment der russischen Atomstreitkräfte als reguläre Infanterieeinheit mit Gewehren statt Atomraketen ausgestattet sei. Die Einheit habe keine notwendigen Kommunikationsmittel erhalten, sodass Freiwillige mit zivilen chinesischen Funkgeräten ausgestattet seien.

Guterres ruft zu "gerechtem Frieden" auf

0.50 Uhr: Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, hat am Rande des Brics-Treffens in der russischen Stadt Kasan mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprochen. Dies teilt sein Büro mit. Bei dem Gespräch mit Putin habe Guterres erneut zu einem gerechten Frieden in der Ukraine im Einklang mit der UN-Charta, dem Völkerrecht und den Resolutionen der UN-Generalversammlung zu aufgerufen. Zudem habe er seinen Standpunkt bekräftigt, dass Russlands Invasion in der Ukraine 2022 gegen die Charta der Vereinten Nationen und das Völkerrecht verstoßen habe.

Scholz gegen rasche Einladung der Ukraine zur Nato

0.35 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat dem Wunsch der Ukraine nach einer raschen Einladung in das Militärbündnis Nato erneut eine deutliche Absage erteilt. "Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich klarzumachen, dass ein Land, das im Krieg ist, gar nicht Nato-Mitglied werden kann", sagte Scholz in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner".

Die Einladung sei bei der Nato schnell mit der Mitgliedschaft verbunden. "Das ist ein Prozess, der jetzt gar nicht ansteht." Vielmehr müsse man sich über die Frage von Sicherheitsgarantien nach dem Krieg unterhalten. Dazu habe es auch bereits Gespräche gegeben.

Donnerstag, 24. Oktober

