Ukraine: Sind von 100 Gleitbomben angegriffen worden

5.43 Uhr: Im Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat es einmal mehr schwere Gefechte auf beiden Seiten der Grenze gegeben. "Die Besatzer setzen den Luftwaffeneinsatz fort und haben Angriffe beinahe an allen Abschnitten im Osten und Süden unseres Landes durchgeführt", teilte der ukrainische Generalstab mit. Ukrainische Stellungen seien dort mit über 100 Gleitbomben angegriffen worden. Auch im umkämpften russischen Grenzgebiet Kursk habe die russische Luftwaffe mehr als 30 Gleitbomben eingesetzt. Die Angaben beider Kriegsparteien lassen sich in aller Regel nicht unabhängig überprüfen.

Ukrainische Drohnen greifen russische Regionen an

Klitschko warnt vor Angriffen auf Kiew

Deutscher Rüstungskonzern Rheinmetall eröffnet erste Fabrik in der Ukraine

21.39 Uhr: Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat seine erste Fabrik in der Ukraine eröffnet. Das sagt der Vorstandschef Armin Papperger in einem Interview mit dem ukrainischen Portal "TSN". Eine zweite Fabrik befinde sich zudem bereits im Bau. Insgesamt sollen demnach vier Fabriken in der Ukraine gebaut werden. "Wir haben jetzt eine Produktionsstätte und eine Serviceeinrichtung", so Papperger. Aktuell würden dort Schützen- und Kampfpanzer gewartet. Zudem teilte der Rheinmetall-Chef mit, dass die Ukraine Ende des Jahres die ersten Schützenpanzer des Typs Lynx aus heimischer Produktion erhalten soll.