Der russische Außenminister erwartet direkten Konflikt mit den USA. Ein ukrainischer General sieht die Frontlinie bröckeln. Alle Informationen im Newsblog.

Lawrow: Russland und USA stehen am "Rand" eines direkten Konflikts

11.10 Uhr: Die USA und Russland sind nach Aussagen des russischen Außenministers Sergej Lawrow nicht weit von einem bewaffneten Konflikt entfernt. "Unserer Länder stehen am Rande eines direkten militärischen Konflikts", sagt Lawrow nur wenige Tage vor der US-Präsidentschaftswahl der türkischen Zeitung "Hürriyet" (Freitagsausgabe), ohne dies weiter auszuführen. Dem amtierenden US-Präsidenten Joe Biden wirft er vor, die "Russland-Angst" in den USA befeuert zu haben.

Nach der in der kommenden Woche anstehenden US-Präsidentschaftswahl gefragt, sagt Lawrow, diese werde unabhängig vom Ausgang kaum einen Unterschied für Russland machen. "Wir haben keine Präferenz." Der republikanische Kandidat und Ex-Präsident Donald Trump habe während seiner Amtszeit im Vergleich zu seinen Vorgängern die "höchste Zahl antirussischer Sanktionen" gebilligt, argumentiert Lawrow. "Egal, wer die Wahlen gewinnt, wir glauben nicht, dass sich die antirussische Haltung der Vereinigten Staaten ändern wird."

Nordkorea verspricht Russland Unterstützung im Krieg gegen die Ukraine

11.05 Uhr: Die nordkoreanische Außenministerin Choe Son Hui hat bei einem Besuch in Moskau angekündigt, dass ihr Land Russland beim Krieg gegen die Ukraine weiter militärisch unterstützen werde. Russland werde diesen Krieg gewinnen, sagte Choe am Freitag in Moskau bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow. Zuletzt wurden Berichte bestätigt, wonach das nordkoreanische Regime Russland nicht nur ballistische Raketen liefert, sondern auch mehrere Tausend Soldaten geschickt hat, die offenbar in der russischen Region um Kursk gegen die Ukraine eingesetzt werden sollen. Ein Kremlsprecher wollte dies am Freitag nicht kommentieren.

Nordkoreanische Außenministerin in Moskau eingetroffen

9.56 Uhr: Die nordkoreanische Außenministerin Choe Son Hui ist zu Gesprächen in Moskau eingetroffen. Sie sei von Russlands Außenminister Sergej Lawrow mit einem Blumenstrauß begrüßt worden, teilt die Sprecherin seines Ministeriums, Maria Sacharowa, auf Telegram mit. Die USA schätzen, dass 10.000 nordkoreanische Soldaten für Übungen nach Russland verlegt wurden. 8.000 davon sollen in der Region Kursk, in die ukrainische Truppen vorgedrungen sind, stationiert sein.

Bericht: Lawrow plant erste Reise in EU seit Kriegsbeginn

6.40 Uhr: Der russische Außenminister Sergej Lawrow plant einem Zeitungsbericht zufolge seine erste Reise in die EU seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine. Er wolle an einem Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) teilnehmen, das vom 5. bis 6. Dezember auf Malta stattfindet, berichtet die Tageszeitung "Wedomosti" unter Berufung auf die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa. Anders als gegen Putin liegt gegen Lawrow kein internationaler Haftbefehl vor. Lesen Sie hier mehr dazu.

Luftalarm im Raum Kiew

4.10 Uhr: In der Ukraine wurde in der Nacht zum Freitag in mehreren Regionen Luftalarm ausgelöst. Die ukrainischen Luftstreitkräfte meldeten via Telegram mehrere Wellen von russischen Angriffsdrohnen, die sich in verschiedenen Landesteilen von Norden nach Süden und von Osten nach Westen bewegen.

Die erste Angriffswelle wurde gegen 20 Uhr gemeldet, weitere Drohnengruppen wurden um 20.51 Uhr und 21.29 Uhr gesichtet. Besonders die Hauptstadt Kiew und die umliegende Region waren betroffen.

Die ukrainische Luftwaffe beobachtet die Bewegungen der unbemannten Flugkörper und warnt die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten. Die Menschen sind aufgerufen, die Schutzräume aufzusuchen und dort zu bleiben, bis der Luftalarm aufgehoben wird.

General kritisiert Selenskyj-Plan und sieht Front bröckeln

4.02 Uhr: Laut einem Bericht des britischen "Telegraph" bröckelt die ukrainische Frontlinie angesichts russischer Vorstöße, wie einer der Generäle Kiews eingeräumt hat. Generaloberst Dmytro Martschenko erklärte, dass der schwindende Munitionsvorrat einer der Hauptgründe für die sich abschwächende Frontlinie der Ukraine sei. Zudem bezeichnete er Wolodymyr Selenskyjs "Siegesplan" als irreführend.