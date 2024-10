Sind Polo, Golf und Co. jetzt in Gefahr?

Russland steht vor wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Nordkorea liefert Putin wohl Waffen im Milliardenwert. Alle Informationen im Newsblog.

12.56 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin ist für eine Fortsetzung seines Angriffskriegs gegen die Ukraine nach Ansicht der Nato mittlerweile auf Unterstützung aus dem Ausland angewiesen. "Mehr als 600.000 russische Soldaten wurden in Putins Krieg getötet oder verwundet, und er ist nicht in der Lage, seinen Angriff auf die Ukraine ohne ausländische Unterstützung aufrechtzuerhalten", sagt Generalsekretär Mark Rutte.

Die von der Nato genannte Opferzahl hat sich damit innerhalb von rund einem Jahr verdoppelt. Wie viele der russischen Opfer nach Einschätzung der Nato Tote sind, sagt Rutte nicht.

Nach Beratungen über einen möglicherweise bevorstehenden Kampfeinsatz nordkoreanischer Soldaten in der Ukraine sagt Rutte zudem, er könne bestätigen, dass nordkoreanische Militäreinheiten in der grenznahen Region Kursk stationiert seien. Aus Sicht des Verteidigungsbündnisses stelle dies eine erhebliche Eskalation und eine gefährliche Ausweitung von Russlands Krieg dar.

Kulturstaatsministerin Roth in der Ukraine eingetroffen

11.53 Uhr: Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) ist zu Gesprächen in die südukrainische Hafenstadt Odessa gereist. "Die legendäre Kulturmetropole Odessa zeigt, wie unglaublich wichtig für die Ukrainerinnen und Ukrainer gerade in diesem verbrecherischen Zermürbungskrieg mit den unentwegten russischen Attacken die eigene Kultur als Ankerpunkt ist", sagte Roth gemäß einer Mitteilung.

Bei ihrer Reise werde sie dem neuen ukrainischen Kulturminister Mykola Totschyzkyj weitere Unterstützung zusagen. Totschyzkyj ist seit Anfang September im Amt. Geplant seien auch Gespräche mit dem Chef der regionalen Militärverwaltung, Oleh Kiper, und mit Kulturvertretern.

Chefin der russischen Zentralbank: Russland droht Stagflation

10.32 Uhr: Die russische Wirtschaft droht zu überhitzen. Das Militär zahlt Gehälter, die deutlich über dem russischen Durchschnitt liegen, um die eigenen hohen Verluste an der Front in der Ukraine auszugleichen. Daher sehen sich Unternehmen gezwungen, die Gehälter ebenfalls erheblich zu erhöhen. Laut dem russischen Nachrichtenportal "The Bell" stiegen die Gehälter bislang im Jahr 2024 durchschnittlich um fast 30 Prozent, die der ärmsten 10 Prozent sogar um 67 Prozent.

"Wir haben diese Mittel nicht. Und wahrscheinlich werden wir sie auch in naher Zukunft nicht haben", so ein putinnaher Oligarch während einer Agrarmesse in Moskau. Doch da immer mehr potenzielle Arbeitskräfte in der Ukraine kämpfen, sehen die Unternehmen sich gezwungen, diese Gehälter zu zahlen, um die verbleibenden Arbeitskräfte an sich zu binden. Hinzu kommt eine Inflation von fast 10 Prozent. Die Chefin der russischen Zentralbank, Elvira Nabiullina, sieht angesichts dieser Zahlen die Arbeitskräfte und Produktionskapazitäten der russischen Wirtschaft am Limit und warnt davor, dass Russland auf eine Stagflation mit anschließender Rezession zusteuere.

Vladislav Inozemtsev, Mitgründer des Center for Analysis and Strategies in Europe, warnt aber davor, aus der wirtschaftlich angespannten Lage in Russland voreilige Schlüsse auf den Krieg in der Ukraine zu ziehen. "Russland kann diesen Krieg über einen Zeitraum aufrechterhalten, den die Ukraine und wahrscheinlich auch der Westen nicht mitgehen können werden. Das ist das Problem", so Inozemtsev im Gespräch mit der "Washington Post".

Studie zeigt: So viele Waffen liefert Nordkorea an Russland

7.15 Uhr: Eine aktuelle Studie hat Nordkoreas Waffenlieferungen an Russland im Zuge des Ukraine-Kriegs auf bis zu 5,5 Milliarden US-Dollar beziffert. Zudem könnten Nordkoreas Einnahmen durch eine mögliche Entsendung von Truppen in die Ukraine um weitere Hunderte Millionen US-Dollar zunehmen, heißt es in der Publikation "Putins Partner" von der Friedrich-Naumann-Stiftung.