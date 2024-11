Laut ukrainischem Militär hat Russland bei Kursk schwere Verluste erlitten. Die Ukraine greift wohl die Energieinfrastruktur Russlands an. Alle Informationen im Newsblog.

Der seltsame Fall um zwei Phantom-Brigaden der Ukrainer

16.46 Uhr: Zwei angebliche Brigaden der ukrainischen Armee existieren wohl nur auf Social Media, wie Kiew jetzt bestätigt. Aber welchen Sinn haben die Fake-Einheiten? Mehr dazu lesen Sie hier.

Umstrittener ukrainischer General wegen gesundheitlichen Gründen freigestellt

16.32 Uhr: Wie die ukrainische Zeitung "Ukrajinska Prawda" schreibt, wurde der ukrainische General Jurij Sodol vom Militärdienst freigestellt. Schon im Juni musste Sodol seinen Posten räumen. Für die nun erfolgte Entscheidung seien medizinische Gründe angeführt worden.

Sodol war in der Vergangenheit stark kritisiert worden: In einem online geposteten offenen Brief hatte ihm der Chef der Asow-Brigade Bohdan Krotewytsch Machtmissbrauch und Inkompetenz vorgeworfen. Sodol "töte mehr ukrainische Soldaten als jeder russische General".

Kiew spricht von "unwiederbringlichen Verlusten" Russlands bei Kursk

16.04 Uhr: In den seit Anfang August dauernden Kämpfen in der westrussischen Region Kursk haben die ukrainischen Streitkräfte nach eigenen Angaben der russischen Armee schwere Verluste zugefügt. Insgesamt seien bei den Gefechten knapp 8.000 russische Soldaten getötet worden, was in etwa den Verlust von acht Bataillonen bedeute, teilen die ukrainischen Luftlandetruppen auf Facebook mit. Die ukrainischen Streitkräfte sprachen in diesem Zusammenhang von "unwiederbringlichen Verlusten" der russischen Seite. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Demnach wurden zudem rund 60 russische Panzer und rund 200 Schützenpanzer zerstört oder beschädigt. Zudem seien 136 Artilleriegeschütze, drei Hubschrauber sowie Hunderte Drohnen zerstört worden. Auch diese Angaben können nicht unabhängig geprüft werden. Zu den eigenen Verlusten gab die Militärführung in Kiew keine Informationen.

Medien: Haftstrafe für ehemaligen Mitarbeiter eines US-Konsulats in Ostrussland

16.02 Uhr: Ein ehemaliger russischer Mitarbeiter des US-Konsulats in Wladiwostok im Osten Russlands ist zu vier Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Der Vorwurf gegen den Verurteilten Robert Schonow laute "geheime Zusammenarbeit mit einem ausländischen Staat", wie russische Nachrichtenagenturen am Freitag berichten. Schonow hatte mehr als 25 Jahre für das US-Konsulat in Wladiwostok gearbeitet, bis 2021 Einschränkungen für lokale Mitarbeiter der Vertretungen ausländischer Staaten angeordnet wurden.

Anschließend war Schonow als Selbstständiger für das US-Konsulat tätig, wie das US-Außenministerium mitteilte. Demnach wertete Schonow Berichte von öffentlich zugänglichen russischen Medien aus.

Schonow war im Mai 2023 festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, gegen Bezahlung geheime Informationen über Russlands Offensive in der Ukraine an die USA geliefert zu haben. Angaben des Gerichts zufolge wurden ein mit den Vorwürfen in Zusammenhang stehendes elektronisches Gerät sowie 400.000 Rubel (4000 Euro) sichergestellt. Im September 2023 hatten die russischen Behörden zwei US-Diplomaten ausgewiesen, die als Verbindungsagenten für Schonow tätig gewesen sein sollen.

Russland: Ukraine attackiert Öldepot 900 Kilometer hinter Grenze

15.43 Uhr: Ein Öldepot in Südrussland ist russischen Angaben zufolge in der Nacht auf Freitag von einer ukrainischen Drohne getroffen worden. In der Nacht sei "eine Drohne auf (...) ein Öllager in Swetlograd (Region Stawropol, Süden) gestürzt", erklärt der Gouverneur der Region, Wladimir Wladimirow, im Onlinedienst Telegram. Es habe keine Opfer gegeben, die Notfalldienste seien vor Ort, fügte er hinzu.

Am Donnerstagabend hatten bereits drei ukrainische Drohnen auf Energieunternehmen in Ufa in Baschkortostan gezielt. Kiew reagiert mit den Angriffen auf die russische Energieinfrastruktur eigenen Angaben zufolge auf russische Angriffe auf ukrainisches Gebiet.