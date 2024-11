Ukrainische Drohne greift russischen Hafen an

15.27 Uhr: Ukrainische Kampfdrohnen haben erstmals einen russischen Flottenstützpunkt am Kaspischen Meer angegriffen. "Heute Morgen haben die Flugabwehrkräfte über Kaspijsk eine Drohne vernichtet", schrieb der Gouverneur der Nordkaukasusrepublik Dagestan, Sergej Melikow, bei Telegram. Die Hafenstadt Kaspijsk liegt unmittelbar südlich der Republikhauptstadt Machatschkala.

Eine junge Frau wurde nach Behördenangaben durch Splitter leicht verletzt. Videos in sozialen Netzwerken zeigten eine flugzeugartige Drohne, die vor dem Hintergrund eines Kriegsschiffs im Hafen herunterstürzt und explodiert. Dazu war heftiges Feuer aus automatischen Waffen zu hören. Kaspijsk liegt gut 1000 Kilometer von der Frontlinie in der Ukraine entfernt.

Das ukrainische öffentlich-rechtliche Fernsehen meldete unter Berufung auf Geheimdienstquellen, dass der Angriff vom Militärgeheimdienst durchgeführt worden sei. Dabei sollen demnach mindestens zwei russische Kriegsschiffe beschädigt worden sein – diese Angabe ließ sich aber zunächst nicht unabhängig bestätigen, in den kursierenden Videos sind solche Schäden nicht zu erkennen.

Ukraine meldet hohe Verluste für russische Truppen in Kursk

12.50 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Oberbefehlshabers Oleksandr Syrskyi haben russische Truppen während der fast drei Monate andauernden Kursk-Invasion 7.905 Soldaten verloren, 12.220 weitere wurden verletzt, und 717 sind in Gefangenschaft geraten. Syrskyi teilte am auf X mit, dass Russland in derselben Zeit 1.101 militärische Ausrüstungsstücke eingebüßt habe, darunter 54 Panzer, 276 gepanzerte Fahrzeuge, 107 Artilleriegeschütze und Mörser sowie fünf Flugabwehrwaffen.