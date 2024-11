Durch die Explosion einer Autobombe hat die Ukraine wohl einen russischen Top-Offizier ausgeschaltet. Ex-Botschafter Melnyk geht SPD-Mann Mützenich an. Alle Informationen im Newsblog.

Melnyk: Wenn Mützenich Außenminister wird, erschieße ich mich

1.20 Uhr: Der ehemalige Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, hat SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich mit harschen Worten kritisiert. Auf Twitter schrieb der Diplomat, der jetzt sein Land in Brasilien vertritt: "Herr Mützenich mag 'anständig' aussehen. Aber ich bleibe bei meiner Meinung: er war und ist der herzloseste & hinterlistigste Politiker Deutschlands. Schlimmer als AfD & BSW. Sollte er GroKo-Außenminister werden, erschieße ich mich". Hintergrund ist offenbar die zögerliche Haltung von Mützenich und Bundeskanzler Scholz was die Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern betrifft.