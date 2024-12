Kopiert News folgen

Kurz nach ihrem Amtsantritt sind mehrere EU-Spitzenvertreter in Kiew eingetroffen. Russland hat weitere zivile Einrichtungen attackiert. Alle Informationen im Newsblog.

EU-Spitzenvertreter Costa und Kallas in Ukraine eingetroffen

8.15 Uhr: Die neuen außenpolitischen Spitzenvertreter der EU sind wenige Stunden nach ihrer Amtsübernahme zu einem symbolträchtigen Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. EU-Ratspräsident António Costa und Chefdiplomatin Kaja Kallas wollen dort Präsident Wolodymyr Selenskyj treffen und ihm Beistand angesichts des anhaltenden russischen Angriffskrieges zusichern.

"Wir sind gekommen, um eine klare Botschaft zu senden: Wir stehen hinter der Ukraine und setzen unsere Unterstützung für die Ukraine uneingeschränkt fort", sagt der frühere portugiesische Regierungschef Costa zum Auftakt des Besuchs. Dazu gehöre humanitäre, finanzielle, militärische und diplomatische Hilfe. Ein Thema der Gespräche werde neben der aktuellen Lage auch die gemeinsame europäische Zukunft mit der geplanten Integration der Ukraine in die EU sein.

Als stärkste mögliche Sicherheitsgarantie für die Ukraine nach einem Waffenstillstand nannte Kallas eine Nato-Mitgliedschaft. "Wenn die Ukraine entscheidet, irgendwo eine Grenze zu ziehen, stellt sich die Frage, wie wir den Frieden sichern können, damit Putin nicht weiter vordringt und keine zusätzlichen Maßnahmen ergreift", erklärte sie. Die Nato-Mitgliedschaft müsse definitiv diskutiert werden. Andere klare Optionen sehen sich nicht.

Russland greift weiter zivile Einrichtungen an

5 Uhr: Russland setzt die ukrainischen Verteidiger in seinem Angriffskrieg zunehmend unter Druck und nimmt weiter auch zivile Ziele im Nachbarland ins Visier. Bei einem Raketenangriff am Samstag auf die ostukrainische Region Dnipro wurden nach offiziellen Angaben mindestens vier Menschen getötet und 21 weitere verletzt. Die Attacke habe ein Geschäft, ein Mehrfamilienhaus und ein Wohnhaus in dem Dorf Zaritschanka getroffen, teilte der regionale Militärverwalter Serhij Lyssak auf der Plattform Telegram mit. "Die Rettungsaktion ist noch im Gange", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Abend in seiner täglichen Videobotschaft.

3.10 Uhr: In den russisch besetzten Gebieten der Region Luhansk erheben Kommandeure von Panzerregimentern der russischen Streitkräfte offenbar die Hälfte der Zahlungen von zwangsweise mobilisierten Personen. Dies berichtete Artem Lysogor, Leiter der ukrainischen Verwaltung der Region Luhansk (OVA), auf Telegram. "Die Beweise für die verächtliche Haltung der Russen gegenüber den gerade erst rekrutierten Personen in der besetzten Region Luhansk nehmen zu", schrieb Lysogor. Er fügte hinzu, dass diejenigen, die sich weigerten, diese Zahlungen zu leisten, in Zaitseve in sogenannte "Keller" geschickt wurden, was auf Inhaftierung oder Bestrafung hinweist.

Neue russische Angriffswelle aus der Luft

3 Uhr: In der Nacht zum Sonntag sind erneut Drohnenangriffe auf die Ukraine gemeldet worden. In östlichen Regionen, aber auch in der Region Kiew wurde Luftalarm ausgelöst. Die Luftwaffe berichtete von russischen Drohnen, die sich der Hauptstadt nähern. Angriffe habe es auch auf Sumy und auf Tschernihiw im Nordosten gegeben. Aus Byansk melden russische Militärblogger ukrainische Angriffe, mindestens 18 Drohnen seien abgefangen worden.

Samstag, 30. November

Ukraine: 15 unserer 20 zivilen Flughäfen durch Angriffe beschädigt

20.36 Uhr: Russland hat nach ukrainischen Angaben seit Kriegsbeginn 15 der 20 zivilen Flughäfen im Land beschädigt. Diese Zahl nennt der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal lokalen Medien zufolge auf einer Logistik-Konferenz. Die Ukraine sucht derzeit nach Möglichkeiten, ihren Luftraum teilweise wieder zu öffnen. Seit Beginn des Krieges ist er vollständig geschlossen.

Ukrainer, die ins Ausland fliegen wollen, müssen derzeit per Auto oder mit der Bahn in die Nachbarländer fahren, um einen Flug zu bekommen. Schmyhal sagt zudem, Russland habe die Hafen-Infrastruktur der Ukraine in den vergangenen drei Monaten fast 60 Mal angegriffen und dabei knapp 300 Anlagen und 22 zivile Schiffe beschädigt oder zerstört.

Schwere Gefechte im Osten der Ukraine

19.55 Uhr: Der Osten der Ukraine ist erneut von schweren Gefechten erschüttert worden. Nach Darstellung des Generalstabs in Kiew wurden von den einzelnen Frontabschnitten im Tagesverlauf insgesamt 153 Kampfhandlungen in Folge russischer Angriffe gemeldet. Vor allem rund um den Donbass versuchten russische Truppen immer wieder, die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. Die heftigsten Auseinandersetzungen wurden aus der Umgebung der bisherigen Dauer-Brennpunkte Pokrowsk und Kurachowe gemeldet.