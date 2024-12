Kopiert News folgen

Die deutsche Außenministerin greift den russischen Chefdiplomaten an. Der Abschuss einer neuen russischen Rakete hatte wohl nichts mit Vergeltung zu tun. Alle Informationen im Newsblog.

Baerbock bezichtigt Lawrow "unerträglicher Lügen"

16.14 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat Russlands Chefdiplomaten Sergej Lawrow "unerträglicher Lügen" zum Ukraine-Krieg bezichtigt. "Sie können sich selbst etwas vormachen, aber uns, den 1,3 Milliarden Menschen in der OSZE-Region, können Sie nichts vormachen", sagte die Grünen-Politikerin beim Ministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) auf Malta direkt an Lawrow gerichtet.

Lawrow hatte dem Westen zuvor vorgeworfen, für die Entstehung eines neuen Kalten Krieges verantwortlich zu sein. Dieser könne in ein "heißes Stadium" übergehen, sagte er. Außerdem behauptete Lawrow, westliche Staaten hätten den Krieg in der Ukraine angefacht und die Kontrolle über die OSZE übernommen. Während seiner Rede verließ Polens Außenminister den Saal.

Baerbock mahnte in ihrer Rede die internationale Gemeinschaft und insbesondere die OSZE-Mitgliedsstaaten an, sich trotz einiger Meinungsverschiedenheiten weiter für die Grundpfeiler der Organisation, Frieden, Freiheit und Sicherheit, einzusetzen. Gleichzeitig zeigte sich Baerbock optimistisch, dass die gemeinsame Sicherheit auf stabilen Säulen stehe. Dies habe sich vor allem nach Beginn des Ukraine-Kriegs gezeigt, so Baerbock.

Lawrow warnt: Neuer Kalter Krieg könnte heiß werden

12.44 Uhr: Russlands Chefdiplomat Sergej Lawrow warnt vor einem breiteren militärischen Konflikt. Der Westen sei für die Entstehung eines neuen Kalten Krieges verantwortlich, sagte Lawrow beim Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). "Das Ganze kann in ein heißes Stadium übergehen", sagte er bei der Konferenz auf Malta.

Westliche Staaten hätten den Krieg in der Ukraine angefacht und die Kontrolle über die OSZE übernommen, behauptete Lawrow. Sein US-Kollege Antony Blinken bezeichnete Lawrows Aussagen danach als "Desinformations-Tsunami".

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha sprach Lawrow in seiner Rede als "den Kriegsverbrecher an diesem Tisch" an, ohne ihn beim Namen zu nennen. "Unser Friedensplan lautet: Russland soll die Ukraine verlassen und uns in Ruhe lassen", sagte Sybiha. Russland sei nicht nur wegen seines Angriffs auf die Ukraine, sondern auch wegen seiner Militärkooperation mit dem Iran und Nordkorea die größte Bedrohung für globale Sicherheit, betonte er.

Russischer General widerspricht Putin in Gespräch mit US-General

11.13 Uhr: Der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow hat vergangene Woche mit General Charles Q. Brown Jr., dem Vorsitzenden des US-Generalstabs, telefoniert. Dies berichtet die "New York Times". Das Gespräch zwischen dem Architekten von Putins Angriffskrieg und dem US-General ist ungewöhnlich, die beiden Militärführer haben zuletzt im Oktober 2022 miteinander kommuniziert. Laut Verteidigungs- und Militärkreisen sprachen sie auch über den Ukraine-Krieg.

Das Telefonat fand am Mittwoch statt – nur wenige Tage nach dem russischen Abschuss einer nuklearfähigen ballistischen Mittelstreckenrakete namens Oreschnik. Diese wurde auf ein Waffenlager in Dnipro abgefeuert, trug jedoch nur einen konventionellen Sprengkopf. Gerassimow betonte in dem Gespräch, der Raketenstart sei lange vor der Genehmigung der USA zur Nutzung von ATACMS-Raketen gegen russische Ziele geplant worden. Putin hatte den Abschuss zuvor als Vergeltung für westliche Einmischung deklariert.

Es ist unklar, warum Gerassimow das Telefonat mit Brown geheim halten wollte. Bei dem letzten Gespräch mit seinem Amtskollegen vor über zwei Jahren sprach Gerassimow mit General Mark A. Milley, dem Vorgänger von General Brown als Vorsitzendem der Generalstabschefs. Das Telefonat damals fand zur Zeit von amerikanischen Befürchtungen statt, dass Moskau eine Eskalation des Krieges in der Ukraine anstrebt.

