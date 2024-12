2.00 Uhr: Dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zufolge soll der Einsatz einer Hyperschallrakete dem Westen zeigen, dass Moskau jedes Mittel zur Verhinderung einer Niederlage einsetzen wird. "Die Botschaft ist, dass Sie, ich meine die USA und die Verbündeten der USA, die dem Kiewer Regime ebenfalls diese Langstreckenwaffen zur Verfügung stellen, verstehen müssen, dass wir bereit sind, jedes Mittel einzusetzen, um zu verhindern, dass ihnen das gelingt, was sie eine strategische Niederlage Russlands nennen", sagte Lawrow im Interview mit dem US-Journalisten Tucker Carlson. Es sei ein sehr ernster Fehler, wenn man im Westen annehme, dass Russland keine roten Linien habe oder dass diese immer wieder verschoben würden, so Lawrow weiter.

USA und Ukraine sprachen über Verbesserungen

0.20 Uhr: Ein Sprecher des Weißen Hauses informiert über ein Gespräch zwischen dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan und dem Berater des ukrainischen Präsidenten, Andrij Jermak. Sie hätten am Donnerstag (Ortszeit) darüber gesprochen, wie Kiew seine Position im Krieg mit Russland verbessern und sicherstellen könne, dass es in künftige Verhandlungen aus einer Position der Stärke heraus eintritt, sagte der Sprecher.

Kreml sucht nach Schlupfloch für Gaslieferungen ins Ausland

Putin tauscht Gouverneur in Region Kursk aus

Selenskyj erinnert an gescheitertes Sicherheitsabkommen

22 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zum 30. Jahrestag des Budapester Memorandums an das Scheitern des Sicherheitsabkommens erinnert und effektive Garantien gefordert. "Jeder in der Welt weiß dadurch, dass die bloße Unterschrift eines Staats, irgendwelche Zusicherungen oder Versprechungen als Sicherheit nicht ausreichen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. 1994 hatte sich die Ukraine gemeinsam mit Kasachstan und Belarus in Budapest dazu verpflichtet, ihre Kernwaffen an Russland abzugeben. Im Gegenzug erhielt das Land Sicherheitsgarantien- darunter auch aus Moskau.