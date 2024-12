So realistisch: Angel-Simulator für Profis

Die slowakische Regierung unterstützt offen Russland. Jetzt zieht die Ukraine Konsequenzen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Selenskyj setzt auf US-Hilfe unter Trump

1.22 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekräftigt in seiner Neujahrsansprache, dass sein Land weiter für Frieden kämpfen werde. "Wir wissen, dass uns der Frieden nicht geschenkt wird, aber wir werden alles tun, um Russland zu stoppen und den Krieg zu beenden", sagt Selenskyj in der 21-minütigen Videobotschaft.

Er äußert sich zuversichtlich über eine Fortsetzung der US-Hilfen auch unter dem designierten US-Präsidenten Donald Trump. "Ich habe keinen Zweifel, dass der neue amerikanische Präsident Frieden will und in der Lage sein wird, Putins Aggression zu beenden." Russland könne man weder im Kampf noch in Gesprächen trauen. "Wenn Russland heute deine Hand schüttelt, bedeutet das nicht, dass dieselbe Hand dich morgen nicht töten wird."

Für das kommende Jahr kündigte der ukrainische Staatschef an, sein Land weiter zu stärken. "Nur ein starkes Land wird respektiert und gehört - sowohl auf dem Schlachtfeld als auch am Verhandlungstisch." Er wünsche daher allen Ukrainern ein frohes neues Jahr der Freiheit und des Lebens.

Dienstag, 31. Dezember

Kein Gas mehr über die Ukraine – Slowakei zeigt sich unbeeindruckt

19.18 Uhr: Im Streit zwischen der Ukraine und der Slowakei um den Gastransit hat die Regierung in Bratislava erklärt, man sei auf den Stopp der Durchleitung russischen Gases durch das Nachbarland vorbereitet. Die Gasspeicher seien zu hundert Prozent gefüllt, es gebe genug Reserven für das neue Jahr, teilte das Wirtschaftsministerium mit. "Ich möchte allen Menschen und Unternehmen in der Slowakei versichern, dass wir auf dieses Szenario vorbereitet sind und dass derzeit keine Gefahr einer Gasknappheit besteht", erklärte Wirtschaftsministerin Denisa Sakova.

Die Ukraine, die sich seit fast drei Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg wehrt, stellt mit Jahresbeginn den Transit von russischem Gas ein. Ein entsprechender Vertrag läuft ab und Kiew hatte lange im Voraus angekündigt, ihn nicht zu verlängern.

Der Stopp der Durchleitung stellt das EU-Land Slowakei vor Probleme. Der slowakische Regierungschef Robert Fico hatte der Ukraine am Freitag gedroht, sein Land könne im Gegenzug die Lieferung von Strom stoppen. Wegen seiner Nähe zu Kremlchef Putin ist Robert Fico bei der Regierung in Kiew unbeliebt. Kurz vor Weihnachten hatte Fico Putin in Moskau getroffen und damit auch im eigenen Land viel Kritik ausgelöst. Die Slowakei und Ungarn sind zurzeit die einzigen EU-Länder, die Russland offen unterstützen.

Russland eroberte 2024 soviel Gelände wie nie seit Kriegsbeginn

18.01 Uhr: Russische Streitkräfte haben in diesem Jahr rund 4.000 Quadratkilometer ukrainischen Territoriums erobert. Das entspricht mehr als der eineinhalbfachen Größe des Saarlands. Die Zahl ergibt sich aus einer Analyse der Nachrichtenagentur AFP von Daten des Instituts für Kriegsstudien (ISW) in den USA. Ein großer Teil der russischen Geländegewinne fiel demnach auf die Herbstmonate Oktober und November.

Den Daten zufolge eroberten russische Soldaten in diesem Jahr 3.985 Quadratkilometer in der Ukraine und damit sieben Mal so viel ukrainisches Gebiet wie 2023. Alleine im November waren es demnach 725 Quadratkilometer, im Oktober 610 Quadratkilometer. Es waren die größten Geländegewinne seit März 2022 zu Beginn des Krieges. Der russische Vorstoß verlangsamte sich im Dezember: In den ersten 30 Tagen des Monats konnten Moskaus Soldaten 465 Quadratkilometer einnehmen.