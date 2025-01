Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Am Wochenende hat die Intensität der Gefechte in der russischen Region Kursk zugenommen. Die Ukrainer rücken offenbar vor. Was steckt hinter dem überraschenden Vorstoß?

Erneut ist es der ukrainischen Armee offenbar gelungen, die Kremltruppen in der russischen Region Kursk zu überrumpeln. Am Wochenende haben ukrainische Einheiten in dem Gebiet im Westen Russlands eine Offensive gestartet. Bis zum späten Sonntagabend soll es schwere Gefechte gegeben haben. Der Generalstab in Kiew meldete in seinem abendlichen Lagebericht insgesamt 42 einzelne bewaffnete Zusammenstöße in der westrussischen Region. "Zwölf Gefechte dauern zur Stunde noch an", hieß es.

Doch auch die russische Armee versucht wohl einen Vorstoß in der Region. Das zumindest meldet ein ukrainischer Soldat, der in Kursk stationiert sein soll, auf der Plattform X. Es handele sich dabei um die "größte russische Offensive" in Kursk seit der ukrainischen Invasion in das Gebiet Anfang August, schreibt der Soldat unter dem Pseudonym "Kriegsforscher". Gut 40 gepanzerte Fahrzeuge sollen beteiligt sein. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

In Kursk bahnt sich dieser Tage offenbar ein Showdown an. Denn der Zeitpunkt der gegenseitigen Vorstöße kommt nicht von ungefähr: In zwei Wochen, am 20. Januar, wird der designierte US-Präsident Donald Trump vereidigt. Tausende Kilometer von Washington entfernt versuchen offenbar sowohl Russland als auch die Ukraine, sich auf den Machtwechsel vorzubereiten. Beide Kriegsparteien wollen auf dem Schlachtfeld Fakten schaffen. Der Ausgang der jüngsten Entwicklungen ist dabei noch völlig offen.

"Die Russen in der Region Kursk machen sich große Sorgen"

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine kursiert derzeit in der öffentlichen Debatte immer wieder das Wort "Frieden". Das hat vor allem mit Trumps vollmundigem Versprechen zu tun, nach seinem Amtsantritt den Krieg binnen 24 Stunden beenden zu wollen. Während Trump bisher einen detaillierten Plan schuldig bleibt, wollen Moskau und Kiew ihre jeweilige Position mit Blick auf mögliche Verhandlungen stärken.

Angesichts der gelungenen Vorstöße triumphierte der ukrainische Generalstab bereits leise: "Die Russen in der Region Kursk machen sich große Sorgen, weil sie aus mehreren Richtungen angegriffen wurden und dies für sie überraschend kam", hieß es im Lagebericht. Russische Medien hingegen berichteten am Abend lediglich über abgewehrte Drohnenangriffe bei Kursk. Über Verluste, Erfolge oder veränderte Frontlagen machten beide Seiten keine Angaben.

Laut russischen Militärbloggern sollen die ukrainischen Einheiten hingegen östlich und nordöstlich der Stadt Sudscha auf einer Hauptstraße in Richtung der Gebietshauptstadt Kursk vorgerückt sein. Die Ukrainer hatten Sudscha bereits während der August-Offensive erobert. Über den möglichen Hintergrund der neuen ukrainischen Offensive sind sich die russischen Blogger jedoch uneins: Manche haben ein Ablenkungsmanöver zur Vorbereitung von möglicherweise entscheidenden Vorstößen im Verdacht. Gerüchte über eine ukrainische Offensive kursieren unter Russlands Militärreportern bereits seit Tagen.

Wohl bereits 34.000 Russen in Kursk gefallen

Womöglich aber wollten die Ukrainer den Russen schlicht zuvorkommen. Immer wieder heißt es, der russische Präsident Wladimir Putin habe den Befehl gegeben, Kursk bis zum 20. Januar vollständig zurückzuerobern. Bisher laufen die russischen Bemühungen dazu jedoch selbst mit nordkoreanischer Unterstützung schleppend. Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj soll bereits ein Bataillon der Nordkoreaner, also rund 500 Soldaten, in Kursk gefallen sein. Insgesamt soll die russische Armee laut dem ukrainischen Armeechef Olexander Syrskyj seit August rund 34.000 Mann in Kursk verloren haben.