Putin reagiert mit Machtdemonstrationen

Die künftige Ukraine-Politik der USA wird allerdings vor allem von Donald Trump gemacht. Diese drei Hardliner könnten zwar Druck auf Russland ausüben. Doch wenn Trump um jeden Preis an einem Deal mit Putin interessiert ist, wären Rubio, Waltz oder Hegseth wahrscheinlich so loyal, dass sie sich dem US-Präsidenten fügen würden. Fest steht: Trump hat strategische Posten mit Leuten besetzt, die keine guten Beziehungen zu Russland haben.

Das wiederum könnte Strategie sein.

Trump und Putin verbindet, dass sie beide vor möglichen Verhandlungen Stärke und gleichzeitig Verhandlungsbereitschaft demonstrieren wollen. Putin sagte noch am 7. November: "Trump sprach davon, die Beziehungen zu Russland wiederherzustellen und die Krise in der Ukraine zu beenden. Ich finde, das sollten wir uns zumindest anhören." Er sei bereit, mit Trump zu sprechen und nannte ihn "einen ganzen Kerl", der ihn nach dem Attentatversuch gegen den Republikaner im Sommer beeindruckt habe.

Schmeicheleien, die Trump gefallen dürften. Putin hat in der ersten Amtszeit des Republikaners gelernt, dass er den damaligen US-Präsidenten manipulieren kann. Bei einem Treffen der beiden Präsidenten in Helsinki 2018 sicherte Putin seinem Amtskollegen zu, dass sich Russland nicht in die US-Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt habe. Trump äußerte bei einer anschließenden Pressekonferenz daraufhin sein Misstrauen gegenüber seinen eigenen Geheimdiensten, was in den USA für einen großen Aufschrei sorgte.

Aber auch Russland lässt gegenwärtig die Muskeln spielen. Laut einem Bericht der "Washington Post" hätten Trump und Putin vergangene Woche bereits telefoniert. Dabei habe der künftige US-Präsident den Kremlchef vor einer weiteren Eskalation in der Ukraine gewarnt. Der Kreml bestritt jedoch, dass dieses Gespräch stattgefunden hat. Putin antwortete indes mit einer massiven Drohnenangriffswelle gegen zivile Ziele in der Ukraine.

Auf die Wahl von Trump antwortete Putin generell mit Machtdemonstrationen. So verschärfte er seine Angriffe und zieht weiterhin Truppen in der russischen Region Kursk zusammen, die seit dem August in Teilen von der ukrainischen Armee besetzt wird.

Das Kalkül dahinter scheint klar: Russland möchte bis zum Beginn von Trumps Präsidentschaft möglichst viel Territorium der Ukraine erobern, um seine Verhandlungsposition zu verbessern.