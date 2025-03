Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Matthias Warnig soll hinter der mutmaßlichen Wiederbelebung von Nord Stream 2 stecken. Seine Freundschaft mit Putin reicht lange zurück. Wer ist der Schattenmann?

Er gilt als Wladimir Putins ältester deutscher Freund: der Unternehmer Matthias Warnig. Der 69-jährige Manager agiert vorzugsweise im Hintergrund, dennoch ist er einer der zentralen Akteure im deutsch-russischen Verhältnis der vergangenen drei Jahrzehnte. Und so wundert es nicht, dass Warnig nun auch im Kontext der mutmaßlichen Wiederbelebung der Gaspipeline Nord Stream 2 genannt wird.

Wie die "Financial Times" erfahren haben will, soll er hinter den Kulissen daran arbeiten, dass US-amerikanische Unternehmen sich angeblich um einen Neustart des 2022 beendeten Projekts bemühen. Die Ostsee-Pipeline ist hochumstritten, steht sie doch symbolisch für die Abhängigkeit Deutschlands und Europas von billigem russischem Gas – und damit auch vom Kreml.

Um diese Abhängigkeit zu verringern, hatte unter anderem der US-Präsident Donald Trump in seiner ersten Amtszeit auf eine Beendigung von Nord Stream 2 gedrängt. Nun könnte es ausgerechnet der Republikaner sein, der auf Vermittlung von Warnig den Kontakt zum russischen Machthaber Putin sucht, um die Gaspipeline zu reaktivieren.

Ein Schattenmann mit besten Verbindungen in die Politik

Warnig gilt als mächtiger Schattenmann. Er pflegt beste Verbindungen in die Politik, sowohl in die deutsche als auch in die russische. Bei zahlreichen Wirtschaftsdeals zwischen Deutschland und dem Kreml hatte der 1955 im brandenburgischen Altdöbern geborene Warnig seine Finger im Spiel. Etwa beim spektakulären Sponsorenvertrag des FC Schalke 04 mit dem russischen Staatskonzern Gazprom oder eben beim Nord-Stream-2-Projekt.

Seine berufliche Laufbahn begann er in der DDR, wo er 1974 im Alter von 19 Jahren in die Staatssicherheit (Stasi) eintrat. Laut seiner Stasi-Akte gehörte er dem Wachregiment "Felix Dschersinski" an, das direkt dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS) und dessen Leiter, Erich Mielke, unterstellt war. Warnigs Deckname bei der Stasi lautete "Arthur".

2012: Putin verleiht Warnig den russischen "Ehrenorden"

Später studierte Warnig Volkswirtschaft an der Hochschule für Ökonomie in Ost-Berlin. Nach der Wende arbeitete er als Investmentbanker bei der Dresdner Bank und leitete dort die Russland-Aktivitäten des Unternehmens – eine Position, die es ihm erlaubte, wichtige Beziehungen in Russland zu knüpfen. Diese sollten in den folgenden Jahren noch eine zentrale Rolle in seiner Karriere spielen.

Seit 2006 fungierte Warnig zehn Jahre lang als Geschäftsführer der Nord Stream AG, dem Unternehmen hinter der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 1, die seit Ende August 2022 kein russisches Gas mehr nach Deutschland transportiert. In dieser Funktion spielte er eine Schlüsselrolle beim Ausbau der russisch-deutschen Energiepartnerschaft. Auch bei anderen russischen Großprojekten, wie der Aluminiumgesellschaft Rusal, war Warnig aktiv.

Im Jahr 2012 erhielt er von Wladimir Putin den russischen "Ehrenorden" für seine Verdienste um die russisch-deutsche Zusammenarbeit. Den russischen Autokraten lernte Warnig wohl schon in den Achtzigerjahren kennen, als der damalige KGB-Offizier Putin für den russischen Geheimdienst in Dresden stationiert war.

Zeitung: Mit Austern die Männerfreundschaft zelebriert