Nach Waffen und Geheimdienstinformationen haben die USA auch der Ukraine den Zugang zu Satellitenbildern gekappt. Was bedeutet das für den Kriegsverlauf?

Wer einen Zugang zu den Daten des US-Satellitendienstes Maxar hat, hat manchmal den Eindruck, man könnte Dinge vorhersehen, bevor sie überhaupt passieren. Anfang Februar 2022 hatte das 4.600 Mitarbeiter starke Unternehmen aus dem Bundesstaat Colorado zahlreiche Satellitenaufnahmen aus Belarus und Russland veröffentlicht, die verschiedene Militäranlagen zeigten. Darauf zu sehen war etwa, dass Ende Januar an dem belarussischen Ort Assipowitschy Raketen des Typs Iskandar stationiert wurden: Mit den Waffen war von dem Standort aus nicht nur die ukrainische Hauptstadt Kiew erreichbar. Die Raketen zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie unter anderem mit Atomsprengköpfen bestückt werden können.

Andere Bilder, die Maxar zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht hatte, deuteten auf rege Truppenbewegungen hin: An Stützpunkten, die zuvor noch größtenteils leer standen, waren inzwischen zahlreiche Zelte für Soldaten errichtet. An anderen Standorten deuteten etliche Reifenspuren auf einen großen Betrieb hin, als viele Politiker und Experten noch einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine für unwahrscheinlich hielten. "Jetzt wird es langsam brenzlig", sagte damals der Militärexperte Gustav Gressel, der für t-online die Bilder auswertete .

Zu dem Zeitpunkt reisten der französische Präsident Emmanuel Macron und später auch Bundeskanzler Olaf Scholz noch nach Moskau , um einen großen russischen Krieg in der Ukraine zu verhindern. Keine 20 Tage später verkündete der russische Präsident Wladimir Putin dann tatsächlich den Beginn der russischen Vollinvasion der Ukraine, die mittlerweile mehr als drei Jahre andauert.

Die Maxar-Bilder spielen seitdem eine große Rolle, auch für das ukrainische Militär. Die Armee konnte die Satellitenbilder zur Aufklärung im Kampf gegen Russland nutzen, weil eine Unterbehörde des US-Verteidigungsministeriums sie ihr zur Verfügung stellte. Doch damit ist seit dieser Woche Schluss: Die US-Behörde, die die Bilder von Maxar an die Ukraine weitergab, hat die Zugänge für die Ukraine deaktiviert, teilte Maxar in dieser Woche mit. Mehr dazu lesen Sie hier .

Nach den gestoppten Waffenlieferungen und der beendeten Weitergabe von Geheimdienstinformationen hat die Ukraine mit der Aufklärung nun einen dritten essenziellen Pfeiler in seiner Verteidigung gegen Russland durch die USA verloren. Damit dürfte die Ukraine unmittelbar weitere Schwierigkeiten auf dem Schlachtfeld erhalten – und ob es einen schnellen Ersatz geben kann, ist fraglich.

Der Politikwissenschaftler und Militärkenner Carlo Masala warnte schon im Vorfeld, dass die Ukraine ohne die Aufklärung der USA in Schwierigkeiten geraten könnten: "Wenn die Amerikaner auch die Aufklärungsinformationen einstellen, die es den Ukrainern erlauben, russische Truppenbewegungen zu sehen, dann sind die ukrainischen Streitkräfte blind", sagte Masala am Dienstag in der ZDF-Sendung von Markus Lanz. Problematisch sei dabei auch, dass Europa diese Informationen nicht ersetzen könne.