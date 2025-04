Newsblog zum Ukraine-Krieg Putin lobt "Heldentaten" nordkoreanischer Soldaten

28.04.2025

Diktatoren-Treffen: Machthaber Wladimir Putin (l.) und der nordkoreanische Tyrann Kim Jong Un (Archivfoto). (Quelle: Kristina Kormilitsyna/AP/dpa)

Nordkorea bestätigt erstmals Truppen im Ukraine-Krieg. Putin lobt die Kämpfer und verpflichtet sich zu ewigem Dank. Die USA fordern einen sofortigen Stopp der Allianz. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Putin lobt nordkoreanische "Heldentaten"

Kremlchef Wladimir Putin lobt den Einsatz nordkoreanischer Soldaten bei Kämpfen gegen die ukrainische Armee in der russischen Grenzregion Kursk und bezeichnet dies als "Heldentat". "Die koreanischen Freunde haben gehandelt, geleitet von Gefühlen der Solidarität, der Gerechtigkeit und wahrer Kameradschaft", erklärte Putin am Montag nach Angaben des Kremls.

Er sei Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un "und dem nordkoreanischen Volk zutiefst dankbar", fügte Putin hinzu. "Das russische Volk wird die Heldentat der Kämpfer der koreanischen Spezialeinheiten nie vergessen."

USA verurteilen Nordkoreas Militäreinsatz

Die USA verurteilen Nordkoreas direkte Beteiligung an Russlands Krieg gegen die Ukraine. "Wir sind weiterhin besorgt über die direkte Beteiligung Nordkoreas am Krieg. Nordkoreas Militäreinsatz in Russland und jegliche Unterstützung der Russischen Föderation für Nordkorea im Gegenzug müssen beendet werden", schreibt ein Sprecher des Außenministeriums in einer E-Mail. Nordkorea hatte zuvor erstmals bestätigt, dass es eigene Soldaten auf der Seite Russlands im Krieg mit der Ukraine eingesetzt hat. Das sei auf Befehl von Machthaber Kim Jong Un geschehen, berichtet die nordkoreanische Agentur KCNA.

Ukrainische Rekrutierungskampagne scheitert

Die ukrainische Regierung ist mit einer neuen Rekrutierungskampagne, die vor allem auf junge Menschen im Alter von 18 bis 24 Jahren zielte, gescheitert. Für zwölf Monate Wehrdienst sollen junge Freiwillige eine Prämie von einer Million Hrywnja (etwa 21.000 Euro), ein zinsloses Wohnungsdarlehen sowie ein Monatsgehalt von bis zu 120.000 Hrywnja (etwa 2.500 Euro) erhalten.

Trotz dieser Anreize haben nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters bislang weniger als 500 Menschen einen Vertrag unterzeichnet. Etwa 1.500 weitere Bewerber seien noch im Verfahren, sagte Präsidentenberater Pawlo Palisa. Viele junge Menschen zögerten, häufig auf Druck der Eltern, erklärte Palisa. Die Regierung analysiere nun die Gründe für das verhaltene Interesse.

Trump glaubt, Selenskyj könnte Anspruch auf Krim aufgeben

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj könnte nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump bei einem Friedensabkommen mit Russland auf die Schwarzmeer-Halbinsel Krim verzichten und damit ein Tabu aufgeben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Sipri: Militärausgaben weltweit stark gestiegen

Die weltweiten Militärausgaben haben laut Angaben des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts (Sipri) im Jahr 2024 die Summe von 2,72 Billionen Dollar erreicht. Das entspricht einem Anstieg von 9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, heißt es in dem Bericht, der am Montag veröffentlicht wird. Demnach ist es der stärkste Anstieg innerhalb eines Jahres seit dem Ende des Kalten Krieges. Über 100 Länder weltweit haben laut Sipri-Daten ihre Militärausgaben im Jahr 2024 erhöht: "Da Regierungen der militärischen Sicherheit zunehmend Priorität einräumen, oft auf Kosten anderer Haushaltsbereiche, könnten die wirtschaftlichen und sozialen Kompromisse in den kommenden Jahren erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft haben."

Besonders schnell stiegen die Ausgaben in Europa, wie aus den Sipri-Daten hervorgeht. Die Militärausgaben in Europa (einschließlich Russland) stiegen demnach um 17 Prozent. Russlands Militärausgaben beliefen sich im Jahr 2024 auf schätzungsweise 149 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg um 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die gesamten Militärausgaben der Ukraine stiegen um 2,9 Prozent auf 64,7 Milliarden US-Dollar.

Nordkorea bestätigt Truppenentsendung nach Russland

Nordkorea hat erstmals die Entsendung von Truppen nach Russland bestätigt. Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete am Montag, dass die Soldaten des Landes Russland dabei unterstützt hätten, von der Ukraine kontrollierte Gebiete in der russischen Region Kursk zurückzuerobern. Mehr dazu lesen Sie hier.

Sonntag, 27. April

Selenskyj: Russland täuscht den Westen