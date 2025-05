Selenskyj hatte Russlands Staatschef Wladimir Putin am Samstag eine Feuerpause von 30 Tagen angeboten. In der Nacht zum Sonntag schlug Putin direkte Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine vor. Diese könnten ab Donnerstag in Istanbul stattfinden. Die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten fordern dagegen eine bedingungslose 30-tägige Waffenruhe als Voraussetzung für Verhandlungen zwischen beiden Seiten.

Angriffe auf Kiew gemeldet

Die Luftabwehrsysteme der Ukraine versuchten in der Nacht zum Sonntag, einen russischen Drohnenangriff auf Kiew abzuwehren, sagte der Bürgermeister der Stadt, Vitali Klitschko . Der Angriff erfolgte Stunden, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin direkte Gespräche mit der Ukraine für den 15. Mai in Istanbul vorgeschlagen hat.

Putin bereit zu direkten Gesprächen mit der Ukraine

Kremlchef Wladimir Putin hat direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine am 15. Mai in Istanbul vorgeschlagen. Russland sei zu "ernsthaften Verhandlungen ohne Vorbedingungen" bereit und schlage vor, damit "bereits am kommenden Donnerstag, den 15. Mai, in Istanbul zu beginnen", sagte der russische Präsident am Sonntag vor Journalisten im Kreml. Lesen Sie hier mehr dazu.