Essen: Schüsse in Innenstadt – Frau verletzt

Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine und Russland tauschen Hunderte Gefangene aus

Von t-online Aktualisiert am 23.05.2025 - 16:03 Uhr Lesedauer: 24 Min.

Ukrainische Soldaten stehen in Tschernihiw, nachdem sie im Rahmen eines Austauschs von Kriegsgefangenen Mitte März aus Russland zurückgekehrt sind (Archivbild): Die Kriegsparteien haben erneut Gefangene ausgetauscht. (Quelle: -/dpa)

News folgen Artikel teilen

Der in Istanbul vereinbarte Gefangenenaustausch hat begonnen. Die Ukraine bringt neue Finanzierungsmöglichkeiten seiner Armee ins Spiel. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Russland meldet: Erste 390 Gefangene mit Ukraine ausgetauscht

Russland und die Ukraine haben nach russischen Angaben ihren bisher größten Gefangenenaustausch begonnen und jeweils 390 Menschen freigelassen. Es seien jeweils 270 Kriegsgefangene und 120 Zivilisten übergeben worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Der vereinbarte Austausch von insgesamt jeweils 1.000 Gefangenen werde in den kommenden Tagen fortgesetzt, hieß es.

Russland und Ukraine tauschen offenbar Gefangene aus

Der vereinbarte große Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine mit jeweils 1.000 Soldaten hat nach ukrainischen Medienberichten begonnen. Sie beriefen sich dabei auf Quellen in den zuständigen Stellen. Wegen der hohen Zahl an Kriegsgefangenen werde der Austausch drei Tage dauern, berichtete das Portal "RBK Ukraine". Offizielle Bestätigungen oder aktuelle Bilder gab es zunächst nicht.

Der bislang größte Austausch in mehr als drei Jahren des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine war vergangene Woche bei Gesprächen in Istanbul vereinbart worden. Er blieb das einzige Ergebnis der ersten direkten russisch-ukrainischen Gespräche seit 2022, auf die vor allem US-Präsident Donald Trump gedrängt hatte. In den Tagen seitdem tauschten beide Seiten Namenslisten aus und trafen Vorbereitungen.

Mit der Nachricht des Austauschs ging Trump als Erster an die Öffentlichkeit. "Glückwunsch an beide Seiten zu diesen Verhandlungen", schrieb er in seinem Netzwerk Truth Social.

Merz wirbt bei Xi um Unterstützung für Ukraine-Waffenruhe

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat beim chinesischen Präsidenten Xi Jinping dafür geworben, die internationalen Bemühungen um eine Waffenruhe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu unterstützen. Das teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius nach dem ersten Telefonat der beiden seit dem Amtsantritt des Kanzlers vor zweieinhalb Wochen mit.

China gilt als wichtigster Verbündeter Russlands. Die Bemühungen der USA und der Europäer um eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine hatten bisher keinen Erfolg.

Ukraine schlägt Finanzierung der Armee durch EU-Staaten vor

Der ukrainische Finanzminister Serhij Martschenko hat zur weiteren Abwehr der seit 2022 andauernden russischen Invasion eine direkte Finanzierung der ukrainischen Armee durch EU-Staaten vorgeschlagen. "Heute gewährleistet die ukrainische Armee nicht nur den Schutz der Ukraine, sondern ganz Europas", begründete Martschenko den Vorschlag gemäß einer Regierungsmitteilung bei Telegram.

Die Ausgaben für die ukrainischen Streitkräfte würden dabei nur einen geringen Teil der Wirtschaftsleistung der EU ausmachen. Zudem könnten diese Verteidigungsausgaben auf die Pflichtausgaben der Staaten in der Nato angerechnet werden, schlug er vor.

Auch sollte das ukrainische Militär selbst nach einem Friedensschluss aus dem Ausland finanziert werden. "Sogar wenn ein dauerhafter Frieden erreicht wird, bleibt das Schlüsselrisiko der europäischen Sicherheit seitens Russlands bestehen", hob der Minister hervor. Die Unterstützung der Ukraine sei daher eine Investition in die Stabilität Europas.

Lawrow hält Vatikan nicht für passenden Verhandlungsort

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sieht den Vatikan nicht als passenden Ort für neue Verhandlungen über eine Beendigung des Moskauer Angriffskriegs gegen die Ukraine. Diese Variante sei nicht realistisch, sagte Lawrow auf einer Konferenz in Moskau. "Stellen Sie sich den Vatikan als Verhandlungsort vor. Es ist etwas unelegant, wenn orthodoxe Länder auf einer katholischen Plattform Fragen diskutieren, die die Beseitigung der Ursachen des Konflikts betreffen", sagte Lawrow.