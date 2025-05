Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj reist kurzfristig aus Deutschland ab

28.05.2025

Wolodymyr Selenskyj: Er wird am Abend nicht nach Aachen kommen. (Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa/dpa-bilder)

Russland plant offenbar eine Großoffensive. Der ukrainische Präsident will die eigene Rüstungsindustrie stärken. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Russland schlägt neuen Gesprächstermin vor

Russland hat der Ukraine nach eigenen Angaben einen Zeitpunkt und einen Ort für neue Friedensgespräche vorgeschlagen. Der russische Chefunterhändler Wladimir Medinski teilt auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit, er habe der Ukraine entsprechende Vorschläge für den Austausch von Memoranden oder Bedingungen zur Beendigung der Kämpfe übermittelt. Er erwarte nun eine Antwort. Die russische Delegation sei bereit, sich in den kommenden Tagen persönlich mit der ukrainischen Seite zu treffen. Kurz darauf teilte der russische Außenminister Sergei Lawrow mit, dass das Gesprächsangebot sich auf den 2. Juni in Istanbul beziehe.

Selenskyj reist offenbar kurzfristig aus Deutschland ab

Nach seinem Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz sollte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eigentlich nach Aachen weiterreisen und dort an der Verleihung des Karlspreises teilnehmen. Damit war Selenskyj selbst vor zwei Jahren ausgezeichnet worden. Doch wie der "Spiegel" nun unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, reist der ukrainische Präsident von Berlin aus direkt zurück in die Ukraine. Hintergrund für die Entscheidung sei demnach die ernste Situation vor Ort. Russland hat nach ukrainischen Angaben etwa 50.000 Soldaten an der Nordostgrenze der Ukraine zusammengezogen und könnte eine Offensive in der Region planen.

Merz empfängt Selenskyj im Kanzleramt

Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Kanzleramt. Die beiden Politiker wollen sich nach ihrem Gespräch vor der Presse äußern. Erwartet wird, dass Merz der Ukraine weitere militärische Hilfe zusagt. Offenbleibt, wie sich der Kanzler zu der von Selenskyj mehrfach erbetenen Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern verhalten wird.

Russland: Haben weitere Ortschaften in Ostukraine eingenommen

Die russischen Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau weitere Ortschaften im Osten der Ukraine eingenommen. Es handle sich um Kostjatyniwka in der Region Sumy und um Selene Pole in Donezk. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben zum Kampfgeschehen nicht.

Selenskyj in Berlin gelandet

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist offenbar in Berlin gelandet. "Wir sind schon angekommen", sagte ein Mitglied der ukrainischen Delegation am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

Nach Angaben der Polizei sind rund 2.400 Polizisten wegen des Besuchs im Einsatz. Von 6 bis 22 Uhr kommt es vor allem in Tiergarten im Bereich des Potsdamer Platzes zu Sperrungen. Autofahrer sollten die Bereiche meiden und möglichst weiträumig umfahren.

Lawrow: Ukraine muss neutraler Staat sein

Der russische Außenminister Sergej Lawrow kündigt weitere Verhandlungen mit der Ukraine an. Eine nächste direkte Gesprächsrunde werde in Kürze angesetzt, sagte Lawrow auf einer internationalen Sicherheitskonferenz. Eine zentrale Forderung Russlands in Friedensverhandlungen bleibe, dass die Ukraine den Status eines neutralen Landes einnehme, betont er.

Russland hat nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj 50.000 Soldaten für eine Offensive auf die Region Sumy im Nordosten der Ukraine zusammengezogen. Die Regierung in Kiew habe aber Schritte unternommen, um Russland an einer groß angelegten Offensive dort zu hindern. Sumy liegt gegenüber der russischen Oblast Kursk, wo ukrainische Truppen Anfang August eingerückt waren.

"Ihre größten und stärksten Kräfte befinden sich derzeit an der Kursk-Front", sagte Selenskyj am Dienstag vor der Presse. "Um unsere Truppen aus der Region Kursk zu verdrängen und Angriffsaktionen gegen die Region Sumy vorzubereiten." Lesen Sie hier mehr dazu.

Medien: Ukrainische Drohnen treffen russische Drohnenfabriken