SPD-Politiker fordern Gespräche mit Moskau

In einem neuen Grundsatzpapier, das als "Manifest" bezeichnet wird, fordern mehrere prominente SPD-Politiker eine Wiederannäherung an Russland. Unter dem Titel "Friedenssicherung in Europa durch Verteidigungsfähigkeit, Rüstungskontrolle und Verständigung" rufen sie zu einer sofortigen Kehrtwende in der Außen- und Sicherheitspolitik auf. Das berichtete zuerst das Magazin "Stern", dem das Papier vorliegt. Lesen Sie hier mehr dazu.

Dienstag, 10. Juni

Deutschland verkauft Flugabwehrsysteme an Dänemark

Dänemark kauft Kurzstrecken-Flugabwehrsysteme in Deutschland und Frankreich. Die Aufträge gingen an die deutsche Diehl Defence und MBDA France, teilt das Verteidigungsministerium mit. Bei den Kongsberg Gruppen aus Norwegen werde zudem ein solches System geliehen. Im Februar hatte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen eine Aufrüstung angeordnet. Damit wolle Dänemark seine Abwehr stärken und sich auf mögliche russische Angriffe in Europa vorbereiten, hatte sie erklärt. Erste Lieferungen werden im Jahr 2026 erwartet.

Kiew fordert Halbierung des Preisdeckels für russisches Öl

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert die westlichen Industrieländer auf, ihre Preisobergrenze für russisches Öl zu halbieren. Diese liegt derzeit bei 60 Dollar pro Barrel. "Jeder unserer Partner weiß, welcher Preisdeckel nötig ist - 30 Dollar (pro Barrel), nicht mehr", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft.

Selenskyj bezog sich auf den Vorschlag der EU-Kommission, die Preisobergrenze auf 45 Dollar zu senken. Er dankte der EU-Kommission dafür, dass sie sich bei den geplanten zusätzlichen Sanktionen gegen Russland auf den Energie- und Bankensektor fokussiert.

Die Halbierung würde nach Ansicht Selenskyjs Russland tatsächlich unter Druck setzen, Frieden zu suchen. Andere Motive verstehe Moskau nicht. Er sei im Bilde darüber, dass der Westen derzeit über einen Preiskompromiss verhandle. "Schluss mit den Kompromissen gegenüber Russland", jeder dieser Kompromisse verzögere den Frieden, sagte Selenskyj.

Merz wirft Russland "schwerste Kriegsverbrechen" vor

Bundeskanzler Friedrich Merz hat im Ukraine-Krieg eine klare Haltung. Gegen Russland erhebt er schwere Vorwürfe. Mehr dazu lesen Sie hier.

Selenskyj: Russland glaubt nicht, dass Ukraine das "Memorandum" akzeptiert

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj glauben die russischen Unterhändler selbst nicht daran, dass die Ukraine den Bedingungen zustimmen wird, die Russland in einem "Memorandum" festgehalten hat. Entsprechende Äußerungen sollen die Unterhändler bei den jüngsten Verhandlungen in der Türkei getätigt haben. "Sie sagten unserer Delegation sogar: Wir wissen, dass unser Memorandum ein Ultimatum ist, und Sie werden es nicht akzeptieren", sagte Selenskyj in einem Interview mit dem ungarischen Nachrichtensender Valasz Online.