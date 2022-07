"Nun hat Putin eine zynische Wette abgeschlossen"

Der Ukraine-Krieg f├Ąllt in eine Phase der Knappheit auf zahlreichen Gebieten. Vor allem bedingt durch die Corona-Krise mangelt es zum Beispiel an Computerchips, durch die russische Aggression aber auch an Nahrungsmitteln und Energie. Genau das will Russlands Pr├Ąsident f├╝r seine Zwecke ausnutzen: Europa ist von sibirischem Gas abh├Ąngig, der Mittlere Osten wiederum ist auf Getreidelieferungen aus Russland und der Ukraine angewiesen. Putin setzt darauf, dass der von ihm verursachte Mangel an beidem f├╝r ausreichend Druck und Ablenkung sorgt, damit er seine Ziele erreichen kann.