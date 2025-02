Durch die Trump-Regierung droht die Nato aktuell auseinanderzufliegen. Freut Sie das?

Nein. Es droht nämlich noch viel mehr. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Welt in den Westen und die sowjetische Einflusszone aufgeteilt worden. Die sowjetische ist zusammengebrochen. Trump teilt jetzt mit, dass der Westen auch zusammenbricht.

Was ist aus Ihrer Sicht Trumps Ziel?

Es gibt einen Wettstreit zwischen den USA und China, wer in Zukunft Weltmacht Nummer eins ist. Und in Augen von Trump und seinen Leuten ist China aktuell erfolgreicher, weil es autoritär ist. Das ist – so meinen sie – schneller und effizienter. Trump kündigt deshalb die Demokratie auf. Weil er glaubt, nur so den Wettstreit mit China gewinnen zu können.

Wenn die USA sich Grönland militärisch holen und damit Dänemark angreifen, ist die Nato am Ende. Gregor Gysi

Was bedeutet das für uns?

Trump meint es ernst, dass er Grönland haben will. China will den dortigen Hafen kaufen, und das ist den USA zu nah. Wenn die USA sich Grönland militärisch holen und damit Dänemark angreifen, ist die Nato am Ende. Ein Ende der Nato müsste uns theoretisch nicht weiter stören, wenn ein anderes Sicherheitssystem entstünde, woran ich aber zweifle. Wir bräuchten einen Nichtangriffspakt zwischen Russland und dem übrigen Europa, der ist aber auch nicht in Sicht.

Was will Russland aus Ihrer Sicht?

Dass Putin Deutschland erobern will, halte ich für Quatsch. Putin will keinen Dritten Weltkrieg, dann ist auch Russland am Ende. Aber Putin will der Welt klarmachen, dass nur er Einfluss auf die ehemaligen Sowjetrepubliken hat. Das hört nicht bei der Ukraine auf, sondern gilt genauso für Georgien, Aserbaidschan, Moldawien oder Kasachstan. Er will, dass Europa sich raushält, wenn er da einmarschiert. Das können wir nicht akzeptieren. Es besteht jetzt die Gefahr, dass Trump und Putin ihre Einflusszonen abstecken, ohne dass jemand mitreden darf. Das alles macht mich sehr, sehr unruhig.

Viele Militärexperten sagen, dass eine europäische Aufrüstung die einzige Antwort darauf sein kann, um sich selbst verteidigen zu können. Die Linke will aber Abrüstung. Warum?

Aufrüstung ist nicht die Lösung. Wenn es wirklich zum Dritten Weltkrieg kommt, bleibt von uns nichts übrig.

Die Hoffnung ist ja, dass es nicht zum Krieg kommt, wenn wir genug gerüstet sind.

Die einen sagen, die Abschreckung muss groß genug sein. Ich sage, dass wir uns mit Aufrüstung zum Angriffsziel machen, sollte es wirklich zum Krieg kommen. Wenn wir Raketen haben, die nach Moskau fliegen können, oder amerikanische Atomwaffen im Land, dann müssten Gegner uns als Erstes vernichten. Was wir brauchen, ist ein Nichtangriffspakt unter Einbeziehung der ehemaligen Sowjetrepubliken. Den zu bekommen, wird sehr schwer.