Wilkau-Haßlau

Haribo beendet Verkaufsverhandlungen: Werk vor dem Aus

01.03.2021, 16:15 Uhr | dpa

Eine Ampel am Eingang zum Haribo-Werk leuchtet rot. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Das einzige Haribo-Werk in Ostdeutschland steht endgültig vor dem Aus. Für die Immobilie in Wilkau-Haßlau bei Zwickau habe sich kein Käufer gefunden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Deswegen habe man sich entschieden, die Verkaufsverhandlungen zu beenden. Nun solle das Gespräch mit der Stadtverwaltung gesucht werden, "um das Gelände anderweitig zu entwickeln". Das Unternehmen verwies auf den Sozialplan für die 119 betroffenen Beschäftigten. Kündigungen seien bereits ausgesprochen und würden für einen Teil der Belegschaft Ende März wirksam.

Die Mitarbeiter hatten wiederholt gegen die Schließungspläne protestiert und waren dabei aus Reihen der Politik unterstützt worden. Zuletzt hatten Gespräche mit dem Konkurrenten Katjes Hoffnung auf eine Zukunft der Süßwarenproduktion am Standort genährt.