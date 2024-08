Aktualisiert am 06.08.2024 - 11:49 Uhr

Mehr als 1,3 Millionen der 18,6 Millionen Altersrentner in Deutschland arbeiten zusätzlich. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor, über die die Ippen Mediengruppe berichtet. Quelle ist die Statistik der Deutschen Rentenversicherung . Demnach arbeitete zum Stichtag 31. Dezember 2022 ein Großteil (1 Million) derjenigen, die zur Altersrente noch etwas hinzuverdienten, in einem Minijob. Gut 300.000 Altersrentner waren mehr als geringfügig beschäftigt.

Die Bundesregierung verwies in einer Antwort auf eine ähnliche Anfrage der AfD im Juli, aber auch auf einen Bericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Demnach sind Spaß an der Arbeit, Sinnstiftung und Kontakt zu anderen Menschen wichtige Beweggründe für das Arbeiten im Alter. Finanzielle Motive würden deutlich seltener genannt.

"Armutszeugnis für ein so reiches Land"

Der Linken-Abgeordnete Matthias W. Birkwald nannte es "unerträglich, dass die Renten in Deutschland durchschnittlich so niedrig sind, dass viele Rentnerinnen und Rentner darauf angewiesen sind, weiterzuarbeiten". Unter den 34 OECD-Staaten liege Deutschland bei der Höhe der Nettoersatzquote der Renten auf dem viertletzten Platz. "Das ist ein Armutszeugnis für ein so reiches Land."