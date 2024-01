Aktualisiert am 29.01.2024 - 13:19 Uhr

Aktualisiert am 29.01.2024 - 13:19 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Pausen im Job: Was darf der Arbeitgeber vorschreiben?

Kurz mal den Kopf freikriegen: Manche gehen in der Pause eine Runde zum Sport, andere erledigen den Einkauf. Was aber, wenn es Vorschriften zur Pause gibt?

Friseurtermin, kurz ein Paket bei der Post abliefern oder zu Hause Essen kochen: Die Mittagspause ist für viele eine willkommene Gelegenheit, private Dinge in einem vollen Arbeitstag unterzukriegen. Aber dürfen Beschäftigte in der Pause überhaupt machen, was sie wollen? Oder kann der Arbeitgeber vorschreiben, wie und wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Zeit verbringen?