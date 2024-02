Aktualisiert am 28.02.2024 - 13:54 Uhr

Aktualisiert am 28.02.2024 - 13:54 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Steuerbescheid beschleunigen: So gibt es schnell Geld zurück

Wer den Steuerbescheid für 2023 bald haben will, sollte fix und organisiert sein. So gibt es schnell Geld vom Finanzamt zurück.

Bis Ende Februar liegen den Finanzämtern alle elektronisch übermittelten Daten vor, etwa von Arbeitgebern oder Versicherungen. Ab dann werden die Steuererklärungen nach Eingang bearbeitet – wer also zuerst kommt, mahlt zuerst.

Im Vorteil ist, wer digital einreicht. Denn das bedeutet weniger Aufwand als in Papierform. Vielfach werden die elektronisch via Elster eingereichten Anträge beim Finanzamt sogar vollautomatisch bearbeitet, so der VLH. Dann gebe es den Bescheid besonders schnell.