Aktualisiert am 08.05.2024 - 13:14 Uhr

Aktualisiert am 08.05.2024 - 13:14 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die Zinspolitik der EU hat deutschen Sparern einen Geldsegen beschert . Ihre Vermögen klettern auf neue Höchstmarken. So viel Geld besitzt ein Privathaushalt.

Die privaten Haushalte in Deutschland bildeten 2023 ein Netto-Geldvermögen in Höhe von 245,6 Milliarden Euro, nach 215,5 Milliarden Euro im Jahr 2022. Die Sparquote stieg von 11,1 auf 11,4 Prozent und liegt weiterhin im oberen Bereich ihres Durchschnitts seit der Wiedervereinigung. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. (BVR) zur Geldvermögensbildung der Bundesbürger.

Termingelder sind wieder attraktiv

Die deutschen Sparerinnen und Sparer bauten ihre Bestände an Termineinlagen und Rentenpapieren 2023 im Vergleich zum Vorjahr um gut die Hälfte aus und verfünffachten das gehaltene Volumen an Sparbriefen.

"Die Sparer reagieren auf die Zinswende mit dem Umbau ihrer Portfolien hin zu größeren Anteilen für Rentenwerte und Termingelder. Wir erleben eine Rückkehr zur Normalität positiver Zinsen, verbunden mit einer stärkeren Diversifizierung der Sparformen", so BVR-Chefvolkswirt Dr. Andreas Bley.

Aufteilung des Geldvermögens

Ein Blick auf die einzelnen Bestandteile der Sparformen zeigt: Sowohl bei Wertpapieren als auch bei Bankeinlagen legten höher verzinste Optionen deutlich zu. So stieg das in Termingeldern angelegte Vermögen mit 194,2 Milliarden Euro per Ende 2023 um gut die Hälfte (55,2 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr.