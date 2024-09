Visa will das Bezahlen einfacher gestalten. Das neue Verfahren könnte schon bald bei vielen großen deutschen Händlern verfügbar sein. So soll es funktionieren.

Der Kreditkartenanbieter Visa will sein vereinfachtes Online-Zahlverfahren "Click to Pay" bis Jahresende bei mehr großen Händlern in Deutschland etablieren. "Ein Drittel der Top-20-Onlinehändler in Deutschland wird Click to Pay bis Jahresende anbieten", sagte Visa-Deutschlandchef Tobias Czekalla in Frankfurt.