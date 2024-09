Jugendliche in Deutschland blicken pessimistisch in ihre finanzielle Zukunft. Der aktuelle Jugend-Finanzmonitor zeigt besorgniserregende Entwicklungen auf.

Die Zeit zwischen 16 und 25 Jahren ist eine prägende Phase im Leben junger Menschen. Der Schulabschluss, der Beginn einer Ausbildung, die erste eigene Studentenbude oder Work and Travel im Ausland. In dieser Zeit gilt es, die Freiheit zu genießen, sich selbst zu finden und die Welt mit all ihren Möglichkeiten zu entdecken. Doch wer glaubt, dass junge Menschen ihr unbeschwertes Leben genießen, in dem Geld keine Rolle spielt, hat sich geirrt.