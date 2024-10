Erbschaften im Osten deutlich geringer

Besonders auffällig ist die Diskrepanz zwischen den alten und neuen Bundesländern: Während etwa in Mecklenburg-Vorpommern 25 Prozent und in Thüringen 24 Prozent der Befragten angaben, weniger als 5.000 Euro geerbt zu haben, lag dieser Wert in Hessen bei gerade einmal 3 und in Bayern bei 6 Prozent. Andersherum sind höhere Erbschaften im Westen verbreiteter: So gaben etwa in Hamburg 32 Prozent der Befragten an, zwischen 100.000 und 250.000 Euro geerbt zu haben, in Thüringen waren es nur 4 Prozent.