Winterdienst: Was Mieter und Eigentümer wissen müssen

Aktualisiert am 08.01.2025 - 15:33 Uhr Lesedauer: 3 Min.

In Deutschland wird Schnee erwartet - bis zu 30 Zentimeter sollen mancherorts fallen. Bei aller Freude über die weiße Pracht sollten Mieter und Eigentümer ihre Pflichten aber nicht vergessen.

Der nächste Schneefall steht in Deutschland bevor - oder ist in manchen Regionen längst angekommen. Innerhalb von zwei Tagen soll die Front fast über das gesamte Bundesgebiet hinwegziehen. Während die ersten den Schnee schon wieder satthaben, freuen sich andere wohl über ihn. Was beiden Gruppen gemein ist: Sie müssen die Gehwege rund um ihr Haus von Schnee und Eis befreien - ansonsten kann es teuer werden.