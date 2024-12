Zukunft von Evonik-Servicegeschäft weiter offen

Was mit diesem Servicegeschäft geschieht, ist nach Angaben eines Sprechers noch offen. Es würden weiterhin alle Optionen geprüft. Im September 2023 hatte Evonik als Möglichkeiten einen vollständigen Verbleib im Konzern über Partnerschafts- und Joint-Venture-Modelle bis hin zur Abgabe genannt. "In Zukunft könnte ein Teilverkauf oder ein Verkauf der ganzen Einheit möglich sein", sagte der Sprecher. Die Technologie-Einheit soll im Konzern bleiben.

Evonik beschäftigt aktuell rund 32.000 Menschen. Durch eine Straffung der Verwaltung will der Konzern bis Ende 2026 rund 2.000 Stellen einsparen. Schon länger geplant ist auch der Verkauf des Polyestergeschäfts mit 400 Stellen und der sogenannten C4-Chemie mit rund 1.000 Stellen. In diesem Bereich stellt Evonik unter anderem Antiklopfmittel oder Weichmacher her. Die Umbaupläne summieren sich auf 7.000 Stellen, die direkt betroffen sein könnten.

Keine betriebsbedingten Kündigungen bis 2032

Er betonte, dass zu einer möglichen Ausgliederung des Infrastrukturgeschäfts in Marl und Wesseling noch keinerlei Entscheidungen gefallen seien. "Wir bestehen darauf, alle Szenarien ergebnisoffen zu prüfen. Klar ist, dass den 3.600 Beschäftigten des Bereichs in keinem Szenario Nachteile bei Entgelt, Mitbestimmung oder Tarifbindung entstehen dürfen."

Evonik will schlanker und profitabler werden

Evonik will die Konzernstruktur in den kommenden Jahren grundlegend umbauen. Am Freitag teilte das Management mit, dass die bisherigen Geschäftsbereiche ab April 2025 in den zwei neuen Sparten "Custom Solutions" und "Advanced Technologies" aufgehen werden.