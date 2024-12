Kahlschlag bei Commerzbank-Übernahme? Unicredit widerspricht

Aktualisiert am 30.12.2024 - 17:22 Uhr

Aktualisiert am 30.12.2024 - 17:22 Uhr Lesedauer: 2 Min.

"Die von Herrn Tschäge aufgestellten Behauptungen über einen möglichen Zusammenschluss entbehren jeder Grundlage; insbesondere diejenigen über die Größenordnung eines Stellenabbaus sind völlig aus der Luft gegriffen", betont die Unicredit in einem Statement. "UniCredit ist zum jetzigen Zeitpunkt lediglich ein Investor der Commerzbank, und jede Behauptung darüber, was in Zukunft passieren könnte oder nicht, ist reine Spekulation."