Pharmakonzern Stada vor milliardenschwerem Börsengang

Aktualisiert am 09.01.2025 - 08:00 Uhr

Aktualisiert am 09.01.2025 - 08:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Pharmakonzern Stada ist stark gewachsen - nun soll er an die Börse. (Archivbild) (Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa/dpa-bilder)

Der hessische Arzneihersteller, bekannt für Erkältungsmittel, will im April zurück an die Börse und dabei Milliarden einnehmen. Dafür holt Stada einen Top-Manager.

Der hessische Arzneihersteller Stada peilt um Ostern einen milliardenschweren Börsengang in Frankfurt an. Für entsprechende Pläne stellt der Konzern, bekannt für das Erkältungsmittel Grippostad oder den Hustensaft Silomat, seine Führungsspitze neu auf, wie Stada in Bad Vilbel mitteilt.