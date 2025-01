Welche Versicherungen gibt es überhaupt?

Welche Versicherung sollte man auf jeden Fall abschließen?

Was bedeutet Gefährdungshaftung?

Haftpflicht für Hunde ist in einigen Ländern Vorschrift

In sechs Bundesländern ist die Hundehaftpflichtversicherung sogar für alle Halter Pflicht, so Anja Käfer-Rohrbach. Und zwar in Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und Schleswig-Holstein. In mehreren Ländern sind sie für Hunderassen, die als gefährlich gelten ("Listenhunde") oder auch nach entsprechenden Vorfällen verpflichtend.