Revolution an der Börse

Aktualisiert am 10.02.2025 - 17:00 Uhr

Aktualisiert am 10.02.2025 - 17:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein Kerzenchart in einer Handelsplattform: Möglicherweise gibt es in Deutschland künftig einen zweiten Dax. (Quelle: IMAGO/Silas Stein/imago)

Die Deutsche Börse plant die Einführung eines zweiten Index neben dem Dax 40. Was bereits bekannt ist und wie Anleger davon profitieren könnten.

Hintergrund ist das starke Wachstum des Softwarekonzerns SAP, der aktuell einen enormen Anteil am Dax ausmacht. Der Börsenwert des Unternehmens liegt aktuell bei etwa bei 334 Milliarden Euro. Gemessen an der gesamten Marktkapitalisierung aller 40 Dax-Werte von etwa 1,54 Billionen Euro, ist das eine Quote von rund 21 Prozent.