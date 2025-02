Trump bringt Stahl- und Aluminiumzölle auf den Weg

Aktualisiert am 11.02.2025 - 01:21 Uhr

Donald Trump setzt in seiner Wirtschaftspolitik weiterhin auf Zölle - diesmal geht es um Einfuhren von Stahl und Aluminium. Damit knüpft der US-Präsident an seine erste Amtszeit an.