Vorwerk stellt neuen Thermomix vor

Aktualisiert am 14.02.2025 - 22:24 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Viele Menschen in Deutschland haben einen und schwören auf ihren Thermomix. Jetzt bringt Hersteller Vorwerk ein neues Modell heraus. Einige neue Funktionen gibt es sofort - andere erst später.

Nach sechs Jahren bringt Vorwerk ein neues Modell des Thermomix auf den Markt. Kunden könnten die Küchenmaschine jetzt im Internet vorbestellen, sagte Vorwerk-Chef Thomas Stoffmehl der Deutschen Presse-Agentur. Der neue Thermomix soll in der zweiten April-Woche ausgeliefert werden.

Experte: Thermomix hat "ikonischen Status"

Andere Unternehmen wie Bosch, Xiaomi, Moulinex und Kenwood bieten vergleichbare Produkte an. Der Name Thermomix ist allerdings bei vielen Menschen als Oberbegriff für Küchenmaschinen hängen geblieben, wie Experten erklären. "Thermomix ist Kult und hat einen ikonischen Status. Starke Marken polarisieren, Leute lieben oder hassen sie", sagte Martin Fassnacht, Professor für Strategie und Marketing an der Düsseldorfer Wirtschaftshochschule WHU.