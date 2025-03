Nachlassakten einsehen? Nur mit berechtigtem Interesse

Wer erbt? Und was gibt es überhaupt zu erben? Informationen wie diese lassen sich aus einer Nachlassakte herauslesen. In manchen Fällen ist es also sicher interessant, mal einen Blick in die Unterlagen zu werfen. Doch ganz so einfach ist das nicht. Es braucht dafür ein berechtigtes Interesse, zeigt ein Beschluss des Bayerischen Obersten Landesgerichts (Az. 102 VA 138/24), auf den die Arbeitsgemeinschaft Erbrecht des Deutschen Anwaltvereins hinweist.