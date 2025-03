R+V Versicherung muss mehr für Elementarschäden zahlen

Bei Schäden durch Naturgefahren hält nach einer Bilanz der Wiesbadener R+V Versicherung der steigende Trend an. Zwar blieben im zurückliegenden Geschäftsjahr schwere Großereignisse wie die Ahrtalflut aus. Aber auch in einem durchschnittlichen Schadensjahr sei ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen, teilte die Versicherung zur Vorstellung der Jahresbilanz 2024 mit. "Die Auswirkungen des Klimawandels sind deutlich zu spüren."

Das Geschäftsjahr 2024 sei in Bezug auf Elementarschäden vor allem von kleineren und mittleren Ereignissen geprägt gewesen, erläuterte die R+V. Das Schadenvolumen in der Elementarschadenversicherung belief sich 2024 auf 442 Millionen Euro nach 391 Millionen Euro im Jahr zuvor. Vorstandsmitglied Klaus Endres nannte als Beispiel für ein größeres Schadensereignis im vergangenen Jahr das Hochwasser infolge von Starkregen in Bayern und in Baden-Württemberg im Frühsommer.