Psychotherapie: Wer für die Kosten aufkommt

In diesen Fällen zahlt die Krankenkasse:

Wann die Kasse nicht leistet:

Wann die Aufwendungen steuerlich geltend gemacht werden können:

In vielen Regionen sind Kapazitäten bei Psychotherapeuten mit Kassenzulassung rar gesät. Daher ist es für Betroffene oft nicht leicht, selbst bei entsprechender Diagnose und Leistungszusage der Kasse, einen geeigneten Therapieplatz zu finden. In ihrer Verzweiflung suchen sie dann Privatpraxen auf und zahlen die Kosten aus eigener Tasche. In solchen oder anderen Fällen, in denen die Kosten nur teilweise von der Kasse übernommen werden, können die selbst getragenen Behandlungskosten steuerlich geltend gemacht werden.