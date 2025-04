Vermögen verschwiegen? Amt kann Sozialhilfe zurückfordern

Aktualisiert am 08.04.2025 - 16:53 Uhr

Aktualisiert am 08.04.2025 - 16:53 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wer staatliche Leistungen beantragt und dabei fehlerhafte Angaben macht oder wichtige Informationen verschweigt, muss das Geld unter Umständen zurückzahlen. So weit, so gut - und bei der Antragstellung wird man darauf in der Regel auch hingewiesen.