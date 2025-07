Hier nimmt es das Finanzamt nicht so genau

Die Einkommensteuererklärung zu erledigen, ist wohl für die wenigsten Menschen eine Freude. Umso besser also, wenn es Möglichkeiten gibt, die Aufgabe ohne großen Zeitaufwand hinter sich zu bringen. Das Zauberwort dafür lautet: Steuerpauschalen.

Diese Beträge dürfen Sie ohne Einzelnachweise in Ihrer Steuererklärung ansetzen. Darauf weist das Fachportal "steuertipps.de" hin. Das heißt: An diesen Stellen wird die Steuererklärung nicht bis ins kleinste Detail geprüft. Das soll den Beamten, aber auch den Steuerpflichtigen die Arbeit erleichtern. Dabei gilt: Belege und Nachweise müssen zwar nicht mitgeschickt, aber für eventuelle Rückfragen des Finanzamts aufbewahrt werden.

Entfernungspauschale (Pendlerpauschale)

Wenn Sie kein eigenes Auto nutzen, gilt ein Höchstbetrag von 4.500 Euro pro Jahr. Bei einer 5-Tage-Woche erkennt das Finanzamt meist 230 Arbeitstage an. Bereits ab 18 Kilometern Arbeitsweg lohnt sich dann der Ansatz, weil damit in der Regel die Werbungskostenpauschale von 1.230 Euro überschritten wird.

Diese wird bei jedem Steuerzahler automatisch berücksichtigt, sodass sich ein Eintrag der einzelnen Posten in der Steuererklärung erst dann lohnt, wenn Sie damit über 1.230 Euro kommen. Die Angaben zur Pendlerpauschale tragen Sie in der Steuererklärung in die Anlage N ab Zeile 30 ein.