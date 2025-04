HUK-Umfrage: Auto gewinnt noch an Beliebtheit

Aktualisiert am 10.04.2025 - 04:45 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Stadtverkehr in München. In Großstädten gehören Staus zum Alltag, doch das tut der Beliebtheit des Autos laut einer Umfrage der HUK Coburg unter über 4200 Menschen keinen Abbruch. (Foto: Illustration) (Quelle: picture alliance / Matthias Balk/dpa/dpa-bilder)

Weder Klimadiskussion noch hohe Preise können der Popularität des Autos in Deutschland etwas anhaben. In der jährlichen Mobilitätsumfrage der HUK Coburg hat das Auto im Vergleich zu den Vorjahren sogar noch einmal an Beliebtheit gewonnen: 75 Prozent der 4.222 Teilnehmer nannten das Auto als das von ihnen für die nächsten Jahre bevorzugte Verkehrsmittel. Das waren drei Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr, und erheblich mehr als während der Corona-Pandemie, während derer die Werte zeitweise unter 70 Prozent gesackt waren.