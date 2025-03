Sicherheitsbedenken als Grund

Auch in Kanada wächst der Widerstand gegen Musk. Sein Social-Media-Posting vom Februar, in dem er Kanada als "keinen echten Staat" bezeichnete, sorgte für breite Empörung. Zwar löschte er den Beitrag später, doch die Debatte hält an. Eine von der Autorin Qualia Reed initiierte Petition fordert inzwischen die Aberkennung seiner kanadischen Staatsbürgerschaft. Musk verstoße gegen nationale Interessen und versuche, die kanadische Souveränität zu untergraben, heißt es in der Begründung. Bis zum 19. März haben mehr als 375.000 Menschen die Petition unterzeichnet.