Hohe Nachfrage: VW fährt in Wolfsburg Sonderschichten

Aktualisiert am 17.04.2025 - 13:58 Uhr

Aktualisiert am 17.04.2025 - 13:58 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Autoproduktion in Wolfsburg: Wegen hoher Nachfrage nach den hier gebauten Verbrenner setzt VW nun Sonderschichten an. (Archivfoto) (Quelle: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-bilder)

Bei VW ging es zuletzt vor allem um Überkapazitäten, Stellenabbau und drohende Werkschließungen. Jetzt setzt der Hersteller in Wolfsburg überraschend Sonderschichten an. Das hat seinen Grund.

Der zuletzt kriselnde Autobauer Volkswagen fährt in seinem Wolfsburger Stammwerk überraschend die Produktion hoch. Im Mai, Juni und Juli seien Sonderschichten an acht Wochenenden geplant, bestätigte eine Konzernsprecherin auf Anfrage. Zunächst hatten die "Wolfsburger Nachrichten" darüber berichtet.

Betroffen sind laut einer internen Mitteilung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, alle Produktionslinien in Wolfsburg. Vor allem die Modelle Golf und Tiguan werden hier gebaut. Allein in der Montage wurden 16 Sonderschichten angesetzt, weitere kommen in Karosseriebau und Lackiererei hinzu. Begründet wurde das mit der "aktuellen Programmsituation".