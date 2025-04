Contis Automotive-Sparte heißt künftig Aumovio

Continental will seine schwächelnde Autozuliefersparte abspalten und als eigenes Unternehmen an die Börse bringen. Jetzt steht der Name des Unternehmens fest. Wie Aumovio zum "Powerhouse" werden soll.

Man sei konsequent auf dem Weg, ein agiles "Powerhouse" (deutsch: Kraftpaket) zu werden. "Für diese Ambition steht auch unsere künftige Marke", sagte von Hirschheydt. Nach der erwarteten Zustimmung auf der Continental-Hauptversammlung am 25. April ist die Börsennotierung von Aumovio an der Frankfurter Wertpapierbörse für September 2025 geplant.

Aumovio will chinesischen Markt erobern

"Unser Anspruch ist es, unsere Position in den Zukunftsfeldern und Wachstumsmärkten der Mobilität weiter auszubauen", sagte von Hirschheydt. Gerade in China werde diese Strategie deutlich. "Hier setzen wir unter anderem auf unsere starke lokale Präsenz, indem wir vor Ort für den chinesischen Markt produzieren und entwickeln."

Continental schrumpft wieder zum Reifenhersteller

Das Autozuliefergeschäft gilt seit Langem als Sorgenkind des Konzerns und schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. In dem nach Umsatz größten Konzernteil wurde der Sparkurs zuletzt noch einmal verschärft. Mehr als 10.000 Stellen fallen weg, jeweils rund zur Hälfte in der Verwaltung und in Forschung und Entwicklung.