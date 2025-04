Ostdeutsche Standorte von US-Chemiekonzern Dow gefährdet

Aktualisiert am 24.04.2025 - 19:14 Uhr

Aktualisiert am 24.04.2025 - 19:14 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Dow-Standorte in Mitteldeutschland gefährdet (Quelle: picture alliance / Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa/dpa-bilder)

Der US-Chemiekonzern Dow überprüft mehrere Standorte. Davon sind auch zwei in Sachsen-Anhalt und Sachsen betroffen.

Der US-Chemiekonzern Dow schließt die Stilllegung von zwei Anlagen in Sachsen-Anhalt und Sachsen nicht mehr aus. Es handele sich dabei um Anlagen in Schkopau (Sachsen-Anhalt) sowie Böhlen (Sachsen), wie das Unternehmen mitteilte. Beide zählten zu den energie- und kostenintensiveren Anlagen an den verschiedenen Dow-Standorten. Zur Zahl der betroffenen Mitarbeiter macht das Unternehmen keine Angaben.